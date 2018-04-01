С 1 апреля в Украине запрещен вылов рыбы (4 новости) «В Украине нерестовый запрет будет действовать минимум 10 недель»

Вылов запрещен на определенный срок, а его конец зависит от региона и условий. Как сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, ловить рыбу можно будет только в личных целях и в небольших количествах.

Вместе с тем рыбачить с лодки и использованием спецсредства, а затем продавать эту рыбу также запрещено. Нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.

Госрыбагентство обещает регулярно осуществлять рейды по водоемам, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в том числе штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаков-нарушителей.

ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика

Обновлено в 21:58 Госрыбагентство обещает регулярно осуществлять рейды по водоемам, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в том числе штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаков-нарушителей.