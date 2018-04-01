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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 21:58
· Пресс-служба
С 1 апреля в Украине запрещен вылов рыбы

С 1 апреля в Украине запрещен вылов рыбы (4 новости)

«В Украине нерестовый запрет будет действовать минимум 10 недель»

Вылов запрещен на определенный срок, а его конец зависит от региона и условий. Как сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, ловить рыбу можно будет только в личных целях и в небольших количествах.

Вместе с тем рыбачить с лодки и использованием спецсредства, а затем продавать эту рыбу также запрещено. Нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.

Госрыбагентство обещает регулярно осуществлять рейды по водоемам, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в том числе штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаков-нарушителей.

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Обновлено в 21:58 Госрыбагентство обещает регулярно осуществлять рейды по водоемам, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в том числе штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаков-нарушителей.

ФОТО К НОВОСТИ: «С 1 апреля в Украине запрещен вылов рыбы»
Фото С 1 апреля в Украине запрещен вылов рыбы
Фото С 1 апреля в Украине запретили вылов рыбы
Фото В Украине запрещен массовый вылов рыбы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  01.04.18, 18:32 В Украине нерестовый запрет будет действовать минимум 10 недель.
Факты Факты  ·  01.04.18, 20:26 Ловить рыбу можно лишь в определенных местах с берега одной удочкой
Фокус Фокус  ·  01.04.18, 21:54 С 1 апреля в Украине запрещен вылов рыбы - из-за нереста.  Об этом предупреждает пресс-служба Госрыбагенства.  Рыбачить можно разве что в определенных местах с берега одной удочкой, а улов использовать…
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