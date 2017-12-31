С 1-го января в Украине подорожают сигареты, а "минималка" возрастет на 523 гривни (6 новостей) «В Украине акцизы на сигареты в 2018 году вырастут на 30%»

Повышение акцизов в 2018 году даст бюджету 50 млрд гривен. В Украине с 1 января 2018 году вырастут на 30% акцизы на сигареты. Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс.

Так, в 2018 году цены на сигареты вырастут примерно на шесть гривен и средняя стоимость пачки составит 29-30 грн, прогнозируют в Украинском центре контроля над табаком.

Согласно Соглашению об ассоциации, Украина должна постепенно увеличить ставку акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук. В 2017 этот налог в Украине достиг только 21 евро. Планировалось, что до нужного уровня страна дойдет к 2024 году, если поднимать налог ежегодно. К этому времени ожидается, что продажи сигарет сократятся до 40 млрд сигарет с нынешних 73 млрд. При этом, по опыту других стран, доходы в бюджет не будут сокращаться, а наоборот вырастут до 100 млрд грн в год.

Если раньше в Украине акцизы поднимали только на год вперед, то в этом году впервые в Налоговом Кодексе прописывают повышение сразу на семь лет вперед.

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Повышение акцизов в 2018 году даст бюджету 50 млрд гривен – это на 10 млрд больше, чем в 2017 году. В Украинском центре контроля над табаком считают, что подорожание сигарет уменьшит объемы продаж сигарет на 300 млн пачек.

В Украине акциз на сигареты повышается с 2008 года. За девять лет стоимость пачки сигарет выросла в 20 раз. Акциз на сигареты в Украине рассчитывается в гривнях, на другие товары в евро. Поэтому ужесточение налогов частично съедает инфляция.

Обновлено в 21:59 Так, в 2018 году цены на сигареты вырастут примерно на шесть гривен и средняя стоимость пачки составит 29-30 грн, прогнозируют в Украинском центре контроля над табаком.

Обновлено в 22:30 В частности, ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 г. возрастают на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предварительной индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны подниматься на 20% ежегодно до 2024 года.