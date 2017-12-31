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Экономика и финансы
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 22:30
· Бюджет · Январь
С 1-го января в Украине подорожают сигареты, а "минималка" возрастет на 523 гривни

С 1-го января в Украине подорожают сигареты, а "минималка" возрастет на 523 гривни (6 новостей)

«В Украине акцизы на сигареты в 2018 году вырастут на 30%»

Повышение акцизов в 2018 году даст бюджету 50 млрд гривен. В Украине с 1 января 2018 году вырастут на 30% акцизы на сигареты. Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс.

Так, в 2018 году цены на сигареты вырастут примерно на шесть гривен и средняя стоимость пачки составит 29-30 грн, прогнозируют в Украинском центре контроля над табаком.

Согласно Соглашению об ассоциации, Украина должна постепенно увеличить ставку акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук. В 2017 этот налог в Украине достиг только 21 евро. Планировалось, что до нужного уровня страна дойдет к 2024 году, если поднимать налог ежегодно. К этому времени ожидается, что продажи сигарет сократятся до 40 млрд сигарет с нынешних 73 млрд. При этом, по опыту других стран, доходы в бюджет не будут сокращаться, а наоборот вырастут до 100 млрд грн в год.

Если раньше в Украине акцизы поднимали только на год вперед, то в этом году впервые в Налоговом Кодексе прописывают повышение сразу на семь лет вперед.

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Повышение акцизов в 2018 году даст бюджету 50 млрд гривен – это на 10 млрд больше, чем в 2017 году. В Украинском центре контроля над табаком считают, что подорожание сигарет уменьшит объемы продаж сигарет на 300 млн пачек.

В Украине акциз на сигареты повышается с 2008 года. За девять лет стоимость пачки сигарет выросла в 20 раз. Акциз на сигареты в Украине рассчитывается в гривнях, на другие товары в евро. Поэтому ужесточение налогов частично съедает инфляция.

Обновлено в 21:59 Так, в 2018 году цены на сигареты вырастут примерно на шесть гривен и средняя стоимость пачки составит 29-30 грн, прогнозируют в Украинском центре контроля над табаком.

Обновлено в 22:30 В частности, ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 г. возрастают на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предварительной индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны подниматься на 20% ежегодно до 2024 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «С 1-го января в Украине подорожают сигареты, а "минималка" возрастет на 523 гривни»
Фото В Украине с 1 января акцизы на сигареты вырастут на 30%
Фото С 1 января в Украине подорожают сигареты
Фото В 2018 году акцизы на сигареты вырастут на 30%
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 18:28 В Украине акцизы на сигареты в 2018 году возрастут на 30%.
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 19:12 В Украине с 1 января 2018 года вырастут акцизы на сигареты.
Хвиля Хвиля  ·  31.12.17, 20:41 В Украине акцизы на сигареты в 2018 году возрастут на 30% после того, как были внесены изменения в Налоговый кодекс. Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс. Документом предусматривается…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.12.17, 20:52 В Украине акцизы на сигареты в 2018 году вырастут на 30%
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.12.17, 22:30 Акцизы на сигареты с 1 января 2018 года возрастут почти на 30%. Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, сообщает Укринформ. Изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, предусматривается…
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