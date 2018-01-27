С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк (8 новостей) «В общем биометрическую проверку прошли 50 тыс. иностранцев»

42 тыс. из прошедших биометрический контроль на границе с Украиной – россияне, заявил замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.С начала 2017 года биометрический контроль на границе Украины прошли около 50 тыс. иностранных граждан. Об этом во время заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины заявил замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Серватюка, 42 тыс. из прошедших биометрический контроль россияне.

Также он рассказал, что с начала действия безвизового режима с ЕС ним воспользовались 400 тыс. украинцев.

С 1 января 2018 года на украинской границе заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации.

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Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники.

9 января в Госпогранслужбе сообщили, что в ответ на введение биометрического контроля Россия устраивает провокации. В частности, отказываются пропускать на территорию РФ некоторые автомобили без составления соответствующих документов и объяснения причин.

Обновлено в 20:59 С начала 2018 года биометрический контроль при въезде в Украину прошли 50 тысяч человек, в том числе 42 тысячи граждан России.