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Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 20:59
· Граница
С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк

С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк (8 новостей)

«В общем биометрическую проверку прошли 50 тыс. иностранцев»

42 тыс. из прошедших биометрический контроль на границе с Украиной – россияне, заявил замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.С начала 2017 года биометрический контроль на границе Украины прошли около 50 тыс. иностранных граждан. Об этом во время заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины заявил замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Серватюка, 42 тыс. из прошедших биометрический контроль россияне.

Также он рассказал, что с начала действия безвизового режима с ЕС ним воспользовались 400 тыс. украинцев.

С 1 января 2018 года на украинской границе заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации.

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Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники.

9 января в Госпогранслужбе сообщили, что в ответ на введение биометрического контроля Россия устраивает провокации. В частности, отказываются пропускать на территорию РФ некоторые автомобили без составления соответствующих документов и объяснения причин.

Обновлено в 20:59 С начала 2018 года биометрический контроль при въезде в Украину прошли 50 тысяч человек, в том числе 42 тысячи граждан России.

ФОТО К НОВОСТИ: «С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк»
Фото Госпогранслужба назвала количество россиян, которые с начала года прошли биометрический контроль
Фото Госпогранслужба: С начала года биометрический контроль на границе с Украиной прошли 50 тыс. иностранцев, большинство – россияне
Фото Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли 50 тыс. человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  27.01.18, 14:49 В общем биометрическую проверку прошли 50 тыс. иностранцев.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.01.18, 14:54 С начала года биометрический контроль на границе Украины прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. граждан РФ.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.01.18, 18:33 С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль во время въезда в Украину на границе.
РБК Украина РБК Украина  ·  27.01.18, 19:32 Систему биометрического контроля при в'езде в Украину с начала 2018 года прошли уже 50 тысяч человек, из них - 42 тыс. граждан России. Об этом 27 января сообщил первый заместитель председателя Государственной…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 19:44 С начала 2018 года систему биометрического контроля при въезде в Украину прошли 50 тыс. человек, из них - 42 тыс. - граждане России.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.01.18, 20:59 С начала 2018 года биометрический контроль при въезде в Украину прошли 50 тысяч человек, в том числе 42 тысячи граждан России.
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