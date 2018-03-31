С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек (6 новостей) «Від початку року в Україні на пожежах загинуло більше 700 людей. Майже 600 рятувальникам вдалось витягнути із вогняної пастки. Про…»

За минувшие сутки, 30 марта, в Украине произошло 111 пожаров, 3 человека погибли, пострадали 4 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Так, 58 пожаров произошло в жилом секторе, 7 — в производственной сфере, 9 — на транспорте и 37— другие пожары. С начала года в Украине произошло 11215 пожаров, в результате которых погибли 701 человек.

Обновлено в 14:53 За минувшие сутки, 30 марта, в Украине произошло 111 пожаров, 3 человека погибли, пострадали 4 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Так, 58 пожаров произошло в жилом секторе, 7 — в производственной сфере, 9…

Обновлено в 15:42 Від початку року в Україні на пожежах загинуло більше 700 людей. Майже 600 рятувальникам вдалось витягнути із вогняної пастки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайний ситуацій.