  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек
Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:42
· Гибель · Пресс-служба · Пожар · Март
С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек

С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек (6 новостей)

«Від початку року в Україні на пожежах загинуло більше 700 людей. Майже 600 рятувальникам вдалось витягнути із вогняної пастки. Про…»

За минувшие сутки, 30 марта, в Украине произошло 111 пожаров, 3 человека погибли, пострадали 4 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Так, 58 пожаров произошло в жилом секторе, 7 — в производственной сфере, 9 — на транспорте и 37— другие пожары. С начала года в Украине произошло 11215 пожаров, в результате которых погибли 701 человек.

Обновлено в 14:53 За минувшие сутки, 30 марта, в Украине произошло 111 пожаров, 3 человека погибли, пострадали 4 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Так, 58 пожаров произошло в жилом секторе, 7 — в производственной сфере, 9…

Обновлено в 15:42 Від початку року в Україні на пожежах загинуло більше 700 людей. Майже 600 рятувальникам вдалось витягнути із вогняної пастки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайний ситуацій.

ФОТО К НОВОСТИ: «С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек»
Фото С начала года в Украине на пожарах погибли более 700 человек
Фото За три месяца на пожарах погибли 700 человек
Фото За сутки при пожарах в Украине погибло три человека
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  31.03.18, 12:20 С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек, а 598 - были спасены. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайный ситуациям. Всего произошло 11 тыс. 215 пожаров, из которых…
Газета День Газета День  ·  31.03.18, 12:41 С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек, а 598 - были спасены. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайный ситуациям. Всего произошло 11 тыс. 215 пожаров, из которых…
Капитал Капитал  ·  31.03.18, 13:09 С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек, а 598 были спасены. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайный ситуациям. Всего…
Фокус Фокус  ·  31.03.18, 13:26 С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Всего в стране произошло 11 215 пожаров, из которых 7 тыс.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.03.18, 15:42 Від початку року в Україні на пожежах загинуло більше 700 людей. Майже 600 рятувальникам вдалось витягнути із вогняної пастки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайний ситуацій.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом
С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек

С начала года в Украине на пожарах погибли 706 человек
Вербное воскресенье 2018: красивые открытки и оригинальные поздравления в стихах и в прозе

Вербное воскресенье 2018: красивые открытки и оригинальные поздравления в стихах…
Дым и паника: появилось видео первых секунд пожара в Кемерово, снятое внутри &quot;Зимней вишни&quot;

Дым и паника: появилось видео первых секунд пожара в Кемерово,…
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце
Сыроид в 2017 году взяла в долг 225 тыс гривен и погасила банковский кредит

Сыроид в 2017 году взяла в долг 225 тыс гривен…
В столице в субботу туман, в центре и на юге - ветер

В столице в субботу туман, в центре и на юге…
Во Львов прибыла Пэрис Хилтон

Во Львов прибыла Пэрис Хилтон
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Переворачивают дом и сбрасывают вазоны&quot; - семейная пара показала домашних енотов

"Переворачивают дом и сбрасывают вазоны" - семейная пара показала домашних…
Прощание с Стивеном Хокингом транслируют онлайн

Прощание с Стивеном Хокингом транслируют онлайн
Фото, от которых захватывает дух: показали невероятный зимний Байкал

Фото, от которых захватывает дух: показали невероятный зимний Байкал
Битва запроданок: Лорак похвастала победой над Лободой

Битва запроданок: Лорак похвастала победой над Лободой
Лавров никак не уймется: РФ снова выдворила десятки дипломатов

Лавров никак не уймется: РФ снова выдворила десятки дипломатов
В Харькове за 200 тысяч продают православный храм

В Харькове за 200 тысяч продают православный храм
Следствие просит арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова

Следствие просит арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова
Руководитель САП уверяет, что не помогал Труханову бежать за границу

Руководитель САП уверяет, что не помогал Труханову бежать за границу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.