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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 21:13
· Боевики · Стрельба · Договоренность · Праздник
С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе (5 новостей)

«С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе»

В воскресенье боевики продолжили срывать договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников и осуществили 14 обстрелов по позициям украинских военных.

Обновлено в 19:02 По состоянию на 18:00 воскресенья совершили 14 обстрелов позиций сил АТО, ни один украинский военнослужащий не пострадал,

Обновлено в 21:13 Боевики продолжают срывать договоренности относительно полного прекращения огня на период пасхальных праздников. С начала суток по состоянию на 18:00 оккупанты совершили 14 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook. На луганском направлении противник из запрещенных 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления вблизи Луганского. На Донецком направлении с 82-мм минометов оккупанты открывали огонь по украинским опорных пунктах в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – неоднократно вблизи Водяного. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил в районе Павлополя. Также там велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного. В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

ФОТО К НОВОСТИ: «С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе»
Фото С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе
Фото Сутки в АТО: боевики открывали огонь 14 раз
Фото С начала суток позиции сил АТО на Донбассе обстреляли 14 раз – штаб
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.04.18, 18:23 Боевики в зоне проведения АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья совершили 14 обстрелов позиций сил АТО, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщили в штабе АТО.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 18:40 С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 19:02 По состоянию на 18:00 воскресенья совершили 14 обстрелов позиций сил АТО, ни один украинский военнослужащий не пострадал,
Голос.UA Голос.UA  ·  01.04.18, 21:13 Боевики продолжают срывать договоренности относительно полного прекращения огня на период пасхальных праздников. С начала суток по состоянию на 18:00 оккупанты совершили 14 обстрелов позиций украинских…
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