С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе (5 новостей) «С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе»

В воскресенье боевики продолжили срывать договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников и осуществили 14 обстрелов по позициям украинских военных.

Обновлено в 19:02 По состоянию на 18:00 воскресенья совершили 14 обстрелов позиций сил АТО, ни один украинский военнослужащий не пострадал,

Обновлено в 21:13 Боевики продолжают срывать договоренности относительно полного прекращения огня на период пасхальных праздников. С начала суток по состоянию на 18:00 оккупанты совершили 14 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook. На луганском направлении противник из запрещенных 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления вблизи Луганского. На Донецком направлении с 82-мм минометов оккупанты открывали огонь по украинским опорных пунктах в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – неоднократно вблизи Водяного. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил в районе Павлополя. Также там велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного. В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.