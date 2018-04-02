С начала войны на Донбассе погибли семьдесят пограничников, пятеро пропали без вести, - Цигикал (4 новости) «За все время войны на Донбассе в результате подрыва погибли 2558 человек»

С начала боевых действий на территории Донбасса погибли 70 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, 429 были ранены и 5 пропали без вести. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в интервью 112 Украина.

«С начала войны пропавшими без вести считаются 5 пограничников. К сожалению, мы не можем утверждать, живы они или нет, но до того момента, пока не будет четкого понимания, надежда жива и мы будем считать их без вести пропавшими. На сегодня у нас 70 погибших, 429 раненых», - сказал он.

Цигикал добавил, что по состоянию на сегодня 19 тыс. военнослужащих ГПСУ прошли службу в районе АТО.

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«По финансовому обеспечению мы идем на уровне с ВСУ и НГУ», - добавил он.