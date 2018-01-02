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С Нового года украинцев обязали сортировать мусор

С Нового года украинцев обязали сортировать мусор (4 новости)

«Крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов»

Документ также запрещает захоронение непереработанных бытовых отходов. Как сказано в документе, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

При этом опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами. Захоронение бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.

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Термическая обработка бытовых отходов разрешается только на специально предназначенных для этого предприятиях или объектах.

Вместе с тем не выполнение этих требований грозит штрафом для населения - от 340 до 1360 гривен, а для юридических лиц – от 850 до 1700 гривен.

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Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 18:21 Крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.
Подробности Подробности  ·  02.01.18, 19:22 С 1 января 2018 года украинцы должны сортировать мусор, кроме того, теперь запрещено захоронение не переработанных (необработанных) бытовых отходов.
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