"С Новым годом, псы": стала известна причина кровавой резни в российской школе (27 новостей и 3 видео) «Соответствующая информация появилась в интернете»

В российской Перми в школе №127 драку с поножовщиной устроили между собой бывшие ученики школы. В результате пострадали девять человек.

15 января два человека с ножами напали на школу № 127, в результате которого были ранены восемь учеников и учительницу.

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю отметили, что в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия – ножей.

Схватку пытались предотвратить преподаватели и школьники, в результате чего они получили серьезные ранения. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

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Кровавая резня в школе России

По данным Mash, организатор резни – бывший 16-летний ученик школы Лев Бинджаков. В его профиле в соцсетях найдено видео с места массового убийства в американской школе "Колумбайн" в 1999 году.

Предварительный список пострадавших школьников:

1. Леонид Пряников, 2007 год

2. Амир Тимир, 2006 год

3. Арсений Петрушин, 2007 год

4. Ирина Усанина, 2007 год

5. Егор Зеленин, 2006 год

6. Менула Аброян, 2007 год

7. Александр Соломенник, 2006 год

8. Глеб Огнев, 2007 год

9. Лада Гончаренко, 2006 год

Вследствие резни в школе города Пермь пострадали 9 человек

Вследствие резни в школе города Пермь пострадали 9 человек

Обновлено в 12:35 Будучи поклонниками тематики "Колумбайна" (массовое убийство в школе в США в 1999 году. - Ред.), Лев и его друг Саша решили провести показательную месть", - информировал Mash.Также канал сообщил основную версию по делу о резне."16-летние Лев Биджаков и Александр Буслидзе…

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