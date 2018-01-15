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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:47
· Россия · Школа · Учебное заведение · Драка · Январь · Фото · Результат
"С Новым годом, псы": стала известна причина кровавой резни в российской школе

"С Новым годом, псы": стала известна причина кровавой резни в российской школе (27 новостей и 3 видео)

«Соответствующая информация появилась в интернете»

В российской Перми в школе №127 драку с поножовщиной устроили между собой бывшие ученики школы. В результате пострадали девять человек.

15 января два человека с ножами напали на школу № 127, в результате которого были ранены восемь учеников и учительницу.

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю отметили, что в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия – ножей.

Схватку пытались предотвратить преподаватели и школьники, в результате чего они получили серьезные ранения. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

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Кровавая резня в школе России

По данным Mash, организатор резни – бывший 16-летний ученик школы Лев Бинджаков. В его профиле в соцсетях найдено видео с места массового убийства в американской школе "Колумбайн" в 1999 году.

Предварительный список пострадавших школьников:

1. Леонид Пряников, 2007 год

2. Амир Тимир, 2006 год

3. Арсений Петрушин, 2007 год

4. Ирина Усанина, 2007 год

5. Егор Зеленин, 2006 год

6. Менула Аброян, 2007 год

7. Александр Соломенник, 2006 год

8. Глеб Огнев, 2007 год

9. Лада Гончаренко, 2006 год

Вследствие резни в школе города Пермь пострадали 9 человек

Вследствие резни в школе города Пермь пострадали 9 человек

Обновлено в 12:35 Будучи поклонниками тематики "Колумбайна" (массовое убийство в школе в США в 1999 году. - Ред.), Лев и его друг Саша решили провести показательную месть", - информировал Mash.Также канал сообщил основную версию по делу о резне."16-летние Лев Биджаков и Александр Буслидзе…

Обновлено в 12:47 В Киеве произошел вопиющий инцидент в одной из маршруток, в результате которого пострадала пассажир Как стало известно, на Троещине, на одной из остановок в маршрутное такси зашел пассажир, который обматерил всех в салоне, а затем пырнул ножом в ногу пассажиру. «На Фестивальном вошел один мужчина и когда двери начали закрываться прибежал еще один и начал ... Источник: Политека.

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Politeka Politeka  ·  15.01.18, 09:22 Жестокая поножовщина с пострадавшими в школе произошла в российской Перми  Инцидент случился в учебном заведении на улице Крупской По одной из версий, на школу напали двое мужчин в масках и с ножами,…
Униан Униан  ·  15.01.18, 09:31 Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.18, 09:41 Резня в пермской школе началась после драки двух вооруженных ножами подростков, которых пытались разнять преподаватели и другие ученики.
Обозреватель Обозреватель  ·  15.01.18, 09:50 Соответствующая информация появилась в интернете
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  15.01.18, 10:09 Нападение и поножовщину в одной из школ Перми (РФ) устроили двое парней из-за оскорблений в соцсетях.
Politeka Politeka  ·  15.01.18, 10:10 Появились подробности жуткого происшествия, которое произошло в одной из школ Перми Источник: Политека.
РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.18, 10:25 В Перми (РФ) произошла резня в школе, так называема "поножовщина". Об этом сообщают российские издания.В результате нападения на школу ранены, по разным данным, от 9 до 11 человек. Среди пострадавших…
ForUm ForUm  ·  15.01.18, 10:53 Количество пострадавших в результате поножовщины в пермской школе увеличилось до 15, сообщает РИА Новости.12 человек госпитализировали. Учительница и двое подростков 15-16 лет…
Главред Главред  ·  15.01.18, 10:54 Количество пострадавших в результате инцидента увеличилось. (видео)
Обозреватель Обозреватель  ·  15.01.18, 11:03 Один из нападавших был с нунчаками, а второй - с ножом
MIGnews MIGnews  ·  15.01.18, 11:10 В результате инцидента пострадали одиннадцать учеников и учительница.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.01.18, 11:12 Журналисты предполагают, что парни хотели устроить нападение, как в американской школе "Колумбайн" в 1999 году.
Апостроф Апостроф  ·  15.01.18, 11:16 Опубликованы свежие фото и видео со школы №127 в городе Пермь, где утром две парней устроили поножовщину.
Газета День Газета День  ·  15.01.18, 11:16 В российской Перми число пострадавших в результате вооруженного нападения на школу возросло до 15 человек. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Из 15 пострадавших 12 были госпитализированы, состояние…
Politeka Politeka  ·  15.01.18, 11:23 Руководство колледжа, где учится организатор нападения на школу в Перми Лев Биджаков, связывает ситуацию с его семьей По словам педагогов, показателен один случай. Лев пришел на занятия в совершенно невменяемом…
Politeka Politeka  ·  15.01.18, 11:50 Стало известно, что у нападающих, которые 15 января, в российской Перми ворвались в одну из школ и устроили кровавую резню, была определенная тактика Как сообщают местные СМИ, реступники не просто напали…
Politeka Politeka  ·  15.01.18, 11:50 Стало известно, что у нападающих, которые 15 января, в российской Перми ворвались в одну из школ и устроили кровавую резню, была определенная тактика Как сообщают местные СМИ, реступники не просто напали…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  15.01.18, 12:09 В понедельник, 15 января, в российском городе Пермь произошло резонансное происшествие - в школе № 127 подросток устроил драку с применением ножа. В результате поножовщины пострадали не менее десяти человек,…
Апостроф Апостроф  ·  15.01.18, 12:14 Лев Биджаков, который вместе со своим другом устроил жестокое нападение на учеников школы в Перми, в сопровождении силовиков был доставлен в больницу.
Depo.ua Depo.ua  ·  15.01.18, 12:19 Об этом издание "РТ" сообщает на своем телеграмм-канале, передает Depo.ua . Издание дает скрины переписки в одном из пабликов "Вконтакте", где 16-летний Лев Б. говорит о том, почему Россия является "страной…
РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.18, 12:20 Стали известны новые шокирующие подробности кровавой резни в между учениками в школе российской Перми. Об этом сообщает RT.Сообщается, что один из подростков, которые устроили резню, активно высказывался…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  15.01.18, 12:28 У російській Пермі в школі сталася різанина. За офіційною версією на учнів навчального закладу з ножами напали двоє невідомих у масках.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  15.01.18, 12:29 В российской Перми во время резанины между школьниками пострадали 8 человек, в том числе учительница. Она и еще один подросток получили ранения в шею и находятся в тяжелом состоянии. Оба госпитализированы…
Facenews Facenews  ·  15.01.18, 12:35 Поножовщина в школе №127 в российской Перми могла произойти из-за оскорблений в социальных сетях.Об этом сообщается в Telegram-канале Mash, который связан с российским пропагандистским ресурсом Life."По…
Politeka Politeka  ·  15.01.18, 12:47 В Киеве произошел вопиющий инцидент в одной из маршруток, в результате которого пострадала пассажир Как стало известно, на Троещине, на одной из остановок в маршрутное такси зашел пассажир, который обматерил…
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