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С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ

С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ (2 новости)

«С сегодняшнего дня для поездок в ОАЭ необходим лишь биометрический паспорт»

Для въезда в ОАЭ украинцам необходим биометрический паспорт

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Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 08:17 С сегодняшнего дня для поездок в ОАЭ необходим лишь биометрический паспорт.
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С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ

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Канада готова работать над &quot;дорожной картой&quot; безвиза для Украины

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