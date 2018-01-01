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Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 16:37
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С сегодняшнего дня украинцы обязаны ездить по населенным пунктам не быстрее 50 км/ч

С сегодняшнего дня украинцы обязаны ездить по населенным пунктам не быстрее 50 км/ч (14 новостей)

«С 1 января 2018 года значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения»

С 1 января 2018 года на дорогах Украины максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижена до 50 км/ч с 60 км/ч. Об этом говорится в постановлении Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года, опубликованном в газете "Урядовий курьер", которое вступает в силу с 1 января 2018 года. 

"Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Постановлением уменьшена максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с нынешних 60 до 50 км/ч. Это в свою очередь будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей", - говорится в сообщении. 

"Принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", - говорится в сообщении. 

Залило по двери. В Киеве автомобили плывут по затопленной дождями улице
Залило по двери. В Киеве автомобили плывут по затопленной дождями улице

Обновлено в 15:57 С 1 января 2018 года в Украине максимально допустимая скорость движения составляет 50 км/час.

Обновлено в 16:37 Так, увеличивается с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты. В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.

ФОТО К НОВОСТИ: «С сегодняшнего дня украинцы обязаны ездить по населенным пунктам не быстрее 50 км/ч»
Фото С сегодняшнего дня украинцы обязаны ездить по населенным пунктам не быстрее 50 км/ч
Фото С сегодняшнего дня автомобили в населенных пунктах могут разгоняться лишь до 50 км/ч
Фото Ограничение скорости в городах и селах Украины снижено до 50 км/ч
Фото В городах и селах с 1 января снижена максимальная скорость
Фото В селах и городах с 1 января снижена максимальная скорость‍
Фото Вступили в силу новые правила выхода на пенсию
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  01.01.18, 11:50 С 1 января 2018 года максимальная разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах Украины составляет 50 км/ч вместо прежних 60-ти. Соответствующее постановление Кабмина №883 от…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Autoua.net Autoua.net  ·  01.01.18, 12:00 1 января 2018 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №883 «О внесении изменений в Правила дорожного движения». Отныне максимально разрешенная скорость в населённых пунктах — 50…
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Украинская правда Украинская правда  ·  01.01.18, 13:10 С 1 января 2018 года значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.
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Depo.ua Depo.ua  ·  01.01.18, 15:20 Об этом сообщает Depo.ua . Принятый Верховной Радой законопроект №6327 о медицинской реформе предусматривает оплату из госбюджета медицинских услуг, изделий и лекарств для профилактики, диагностики, лечения…
UAinfo UAinfo  ·  01.01.18, 15:57 С 1 января 2018 года в Украине максимально допустимая скорость движения составляет 50 км/час.
Голос.UA Голос.UA  ·  01.01.18, 16:37 С 1 января вступили в силу изменения правил выхода на пенсию. Изменения внедряются в рамках пенсионной реформы. Об этом сообщает Корреспондент. Так, увеличивается с 15 до 25 лет минимальный страховой…
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