С сегодняшнего дня украинцы обязаны ездить по населенным пунктам не быстрее 50 км/ч (14 новостей) «С 1 января 2018 года значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения»

С 1 января 2018 года на дорогах Украины максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижена до 50 км/ч с 60 км/ч. Об этом говорится в постановлении Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года, опубликованном в газете "Урядовий курьер", которое вступает в силу с 1 января 2018 года.

"Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Постановлением уменьшена максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с нынешних 60 до 50 км/ч. Это в свою очередь будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей", - говорится в сообщении.

"Принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 15:57 С 1 января 2018 года в Украине максимально допустимая скорость движения составляет 50 км/час.

Обновлено в 16:37 Так, увеличивается с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты. В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.