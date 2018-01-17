Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться в Украине (7 новостей) «Саакашвили заявил, что 22 января суд может лишить ег легальных оснований находиться в Украине»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что 22 января Киевский Апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться в Украине. Об этом политик заявил в эфире «Большого вечера» на телеканале NEWSONE. По его ...

Обновлено в 22:07 Об этом сообщает "Интефакс-Украина".

Обновлено в 23:28 Экс-президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили считает, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории Украины.