  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться в Украине
Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 23:28
· Январь · Грузия
Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться в Украине

Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться в Украине (7 новостей)

«Саакашвили заявил, что 22 января суд может лишить ег легальных оснований находиться в Украине»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что 22 января Киевский Апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться в Украине. Об этом политик заявил в эфире «Большого вечера» на телеканале NEWSONE. По его ...

Обновлено в 22:07 Об этом сообщает "Интефакс-Украина".

Обновлено в 23:28 Экс-президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили считает, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться в Украине»
Фото Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться в Украине
Фото Саакашвили заявил о форсировании его депортации из Украины
Фото Саакашвили: После 22 января меня могут депортировать из Украины
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.01.18, 20:37 Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили считает, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории…
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 21:09 Саакашвили заявил, что 22 января суд может лишить ег легальных оснований находиться в Украине.
Новое Время Новое Время  ·  17.01.18, 21:31 Бывший глава Одесской облгосадминистрации и лидер политсилы Рух новых сил Михеил Саакашвили заявил, что может лишиться последних легальных оснований для пребывания в Украине уже в понедельник, 22 января.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 21:45 Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.01.18, 22:07 Уже 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить Михеила Саакашвили легальных оснований находиться на территории Украины. Об этом сообщает "Интефакс-Украина". Лидер "Движения новых…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.01.18, 23:28 Экс-президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили считает, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В США обвинили Россию в поддержке КНДР вопреки санкциям

В США обвинили Россию в поддержке КНДР вопреки санкциям
&quot;Ничего сумасшедшего&quot;. Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом

"Ничего сумасшедшего". Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом
Спикеры парламентов Украины и Грузии заявляют о необходимости объединить усилия для вступления обеих стран в ЕС и НАТО

Спикеры парламентов Украины и Грузии заявляют о необходимости объединить усилия…
Движение грузовиков в ряде областей Украины ограничат из-за снегопада

Движение грузовиков в ряде областей Украины ограничат из-за снегопада
Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться в Украине

Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться…
США могут использовать ядерное оружие в ответ на кибератаки – NYT

США могут использовать ядерное оружие в ответ на кибератаки –…
Украинские военные показали испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса Печора

Украинские военные показали испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса Печора
ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов

ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тупика нет: в США озвучили два самых главных шага по Донбассу

Тупика нет: в США озвучили два самых главных шага по…
В Киеве задержан устроивший стрельбу на Печерске мужчина

В Киеве задержан устроивший стрельбу на Печерске мужчина
Бензин дорожает: эксперты дали неутешительный прогноз

Бензин дорожает: эксперты дали неутешительный прогноз
Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе с КНДР

Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе с КНДР
Агент НАБУ Шевченко: Ярослав Дубневич пытался дать взятку в размере 10 млн грн

Агент НАБУ Шевченко: Ярослав Дубневич пытался дать взятку в размере…
Украина может возобновить закупку газа из РФ после погашения долга перед &quot;Газпромом&quot; – СМИ

Украина может возобновить закупку газа из РФ после погашения долга…
По скандальной книге о Трампе снимут фильм − СМИ

По скандальной книге о Трампе снимут фильм − СМИ
В Нигерии два смертника подорвали себя на рынке, есть погибшие и десятки раненых

В Нигерии два смертника подорвали себя на рынке, есть погибшие…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.