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Политика
Politeka Politeka · · Обновлено в 20:39
· Домашний арест · Протесты · Арест · Решение суда · Политика
Саакашвили об аресте: Петр Алексеевич, не на того нарвались

Саакашвили об аресте: Петр Алексеевич, не на того нарвались (4 новости)

«Саакашвили пообещал в ближайшие дни объявит о начале массовых акций»

Не смотря на ночной домашний арест, лидер политической партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили собирается бороться с украинскими олигархами Об этом он заявил во время общения с журналистами. «…не на того нарвались! Я буду бороться, пока ни один из барыг и олигархов не будет руководить Украиной. Буду бороться, не смотря на все договорняки против меня», ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:39 По его мнению, власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, а он как раз планировал ехать во Львов и Винницу, а также появляться в вечерних эфирах украинских телеканалов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 16:26 Экс-президента Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что мера пресечения в виде ночного домашнего ареста его не остановит.
Главред Главред  ·  26.01.18, 17:49 Саакашвили пообещал в ближайшие дни объявит о начале массовых акций.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.01.18, 20:39 Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что будет действовать "очень радикально" в случае вынесения судом решения его арестовать. Об этом Саакашвили заявил журналистам…
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