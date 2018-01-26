Саакашвили об аресте: Петр Алексеевич, не на того нарвались

Не смотря на ночной домашний арест, лидер политической партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили собирается бороться с украинскими олигархами Об этом он заявил во время общения с журналистами. «…не на того нарвались! Я буду бороться, пока ни один из барыг и олигархов не будет руководить Украиной. Буду бороться, не смотря на все договорняки против меня», ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:39 По его мнению, власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, а он как раз планировал ехать во Львов и Винницу, а также появляться в вечерних эфирах украинских телеканалов.