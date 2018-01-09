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Происшествия
Facenews Facenews · · Обновлено в 00:48
· ГПУ · Бизнесмен · Грузия
Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы, - замгенпрокурора Енин

Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы, - замгенпрокурора Енин (19 новостей и 1 видео)

«Стало известно, когда будут готовы результаты экспертизы»

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала". Кроме того, он добавил, что правоохранители предоставят результаты экспертизы в ближайшее время. "Хотел бы отметить, что он (Саакашвили, - ред.) никоим образом не содействует объективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос – его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", - сказал заместитель генпрокурора. По словам Енина, правоохранители, в первую очередь, расследуют финансирование акций протеста в поддержку Саакашвили.

Обновлено в 00:42 Заместитель генпрокурора не исключил, что экс-президента Грузии могут принудительно доставить в суд.

Осуждение Саакашвили не влияет на экстрадиционную проверку – ГПУ
Осуждение Саакашвили не влияет на экстрадиционную проверку – ГПУ

Обновлено в 00:48 Согласно слов представителя Генпрокуратуры, правоохранители предоставят результаты экспертизы в ближайшее время.

ФОТО К НОВОСТИ: «Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы, - замгенпрокурора Енин»
Фото Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы
Фото "Пленки Курченко": Саакашвили отказался от экспертизы своего голоса
Фото Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы, - ГПУ
Фото Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы голоса
Фото Енин заявил, что Саакашвили несколько раз отказывался предоставить Генпрокуратуре образцы своего голоса
Фото Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса для экспертизы - Енин
Фото Саакашвили отказывается предоставить образцы своей речи, - Енин
Фото Саакашвили отказался предоставить образцы голоса – прокуратура
Фото Пленки Курченко и Саакашвили: стало известно о резонансном решении экс-главы Грузии
Фото Саакашвили несколько раз отказался предоставить образцы своего голоса для следствия - Генпрокуратура
Фото Пленки Курченко: В ГПУ заявили об отказе Саакашвили от голосовой экспертизы
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 20:25 Вскоре будут обнародованы результаты официальной экспертизы аудиозаписей лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили,с опальным украинским бизнесменом Сергеем Курченко, сам М.Саакашвили…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.18, 21:22  Михеил Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса, связанные с его вероятными переговорами с бкглым олишгархом Курченко.
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 21:41 Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили отказывается предоставить образцы своего голоса для проведения экспертизы аудиозаписей разговора с украинским олигархом Сергеем Курченко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  09.01.18, 22:13 Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом сообщил заместитель…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.01.18, 22:16 Михаил Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса. Образцы голоса связанные с его вероятными переговорами с олигархом беглым Курченко, сообщил заместитель Генерального прокурора…
УНН УНН  ·  09.01.18, 22:21 Однако, по словам Енина, результаты экспертизы в ближайшее время будут предоставлены правоохранителями. "... он (Саакашвили - ред.) никоим образом не способствует объективному расследованию этого уголовного…
Гордон Гордон  ·  09.01.18, 22:37 Отказ лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили предоставлять образцы своей речи для дела, в котором фигурируют записи беглого бизнесмена Сергея Курченко, "определенным образом подтверждает", что голос…
Хвиля Хвиля  ·  09.01.18, 22:49 Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко.…
Сегодня Сегодня  ·  09.01.18, 23:05 Заместитель генпрокурора также отметил, что прежде всего правоохранители расследуют финансирование протестных акций Саакашвили из-за рубежа. Вскоре будут обнародованы результаты официальной экспертизы…
Украинская правда Украинская правда  ·  09.01.18, 23:05 Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказался предоставить следствию образцы своего голоса.
РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.18, 23:23 Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили отказывается предоставить образцы своей речи. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала"."Вскоре мы надеемся…
Униан Униан  ·  09.01.18, 23:39 По мнению Енина, этим отказом Саакашвили уже "подтверждает, что разговор имел место".
Обозреватель Обозреватель  ·  09.01.18, 23:44 Стало известно, когда будут готовы результаты экспертизы
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.01.18, 23:45 Правоохранители уже несколько раз обращались к политику.
ТСН ТСН  ·  09.01.18, 23:58 Политика подозревают в сотрудничестве с олигархом-беглецом Курченко.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.01.18, 00:42 Заместитель генпрокурора не исключил, что экс-президента Грузии могут принудительно доставить в суд.
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 00:48 Согласно слов представителя Генпрокуратуры, правоохранители предоставят результаты экспертизы в ближайшее время.
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