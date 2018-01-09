Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы, - замгенпрокурора Енин (19 новостей и 1 видео) «Стало известно, когда будут готовы результаты экспертизы»

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала". Кроме того, он добавил, что правоохранители предоставят результаты экспертизы в ближайшее время. "Хотел бы отметить, что он (Саакашвили, - ред.) никоим образом не содействует объективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос – его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", - сказал заместитель генпрокурора. По словам Енина, правоохранители, в первую очередь, расследуют финансирование акций протеста в поддержку Саакашвили.

Обновлено в 00:42 Заместитель генпрокурора не исключил, что экс-президента Грузии могут принудительно доставить в суд.

Осуждение Саакашвили не влияет на экстрадиционную проверку – ГПУ

Обновлено в 00:48 Согласно слов представителя Генпрокуратуры, правоохранители предоставят результаты экспертизы в ближайшее время.