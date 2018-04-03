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Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца (10 новостей) «Фотокопию заявления он обнародовал в Facebook»

Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу лишенного неприкосновенности народного депутата Надежды Савченко. Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но..." – прокомментировал адвокат заявление, которое разместил на странице.

Согласно заявлению, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи. Заявление направлено в СБУ и адвокат ждет решения.

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Обновлено в 17:09 Адвокат обнародовал фото своего заявление, где отмечается, что данный шаг был согласован с его подзащитной.

Обновлено в 17:13 Согласно документу, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи.