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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 17:13
· Депутат · Народный депутат
Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца

Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца (10 новостей)

«Фотокопию заявления он обнародовал в Facebook»

Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу лишенного неприкосновенности народного депутата Надежды Савченко. Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но..." – прокомментировал адвокат заявление, которое разместил на странице.

Согласно заявлению, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи. Заявление направлено в СБУ и адвокат ждет решения.

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Обновлено в 17:09 Адвокат обнародовал фото своего заявление, где отмечается, что данный шаг был согласован с его подзащитной.

Обновлено в 17:13 Согласно документу, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи.

ФОТО К НОВОСТИ: «Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца»
Фото Адвокат Савченко заявил о самоотводе
Фото Проиграли везде: адвокаты Саакашвили выступили с заявлением
Фото Савченко осталась без адвоката, опубликован документ (фото)
Фото "Достала?" От Савченко отказался адвокат
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Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 14:47 Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили на решение об отказе в удовлетворении его иска о…
Факты Факты  ·  03.04.18, 15:26 Ранее были проиграны суды первой и апелляционной инстанции
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.04.18, 16:48 Адвокат Виктор Чевгуз, представляющий в суде интересы народного депутата Украины Надежду Савченко, заявил о самоотводе
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  03.04.18, 16:54 Виктор Чевгуз опубликовал в соцсетях текст заявления о самоотводе. (фото)
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 16:59 Фотокопию заявления он обнародовал в Facebook
MIGnews MIGnews  ·  03.04.18, 16:59 Суд отказал в удовлетворении требований кассационной жалобы и оставил без изменений решения судов предыдущей инстанции.
MIGnews MIGnews  ·  03.04.18, 17:09 Адвокат обнародовал фото своего заявление, где отмечается, что данный шаг был согласован с его подзащитной.
ForUm ForUm  ·  03.04.18, 17:13 Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу народного депутата Надежды Савченко. Об этом он сообщил в Facebook.«Самоотвод. Не хотел подавать, но...», - написал он, опубликовал заявление.Согласно…
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