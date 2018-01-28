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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 09:34
· Польша · Россия · Премьер-министр
Самая большая угроза: власти Польши резко высказались об агрессии России

Самая большая угроза: власти Польши резко высказались об агрессии России (7 новостей)

«Матеуш Моравецкий назвал Россию серьезной угрозой для страны»

Россия является самой большой угрозой для Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Politico.

Отвечая на вопрос, что сегодня является самой большой угрозой для Польши, Моравецкий сказал: "Я думаю, что то, что Россия делает в Украине, очень опасно. Таким образом, я отношусь к угрозе со стороны России".

"И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем… Но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", - сказал премьер-министр Польши. 

2 января 2018 года Моравецкий заявил, что Польша принимает тысячи украинских беженцев (переселенцев, - ред.), и этим помогает снизить напряжение на востоке ЕС.

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Обновлено в 08:51 Сильное беспокойство у Моравецкого вызывает и общая экономическая ситуация в мире.

Обновлено в 09:34 Также премьер-министр высказался по поводу российского газопровода Nord Stream 2, который должен соединить РФ и Германию в обход Украины. «Несмотря на то, что сейчас говорит Германия, этот проект не является политическим, а не бизнесовым. Следствием этого сооружения будет то, что газопроводы Украины, по которым сейчас российский газ транспортируется в Европу, будут лишними. И что тогда произойдет в случае войны на Донбассе, когда армия РФ двинется вглубь Украины? У нас есть надежда, что не двинется, однако лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида защиты», - сказал Матеуш Моравецкий.

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Униан Униан  ·  28.01.18, 08:51 Сильное беспокойство у Моравецкого вызывает и общая экономическая ситуация в мире.
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