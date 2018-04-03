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Саммит "нормандской четверки" могут провести без России – росСМИ

Саммит "нормандской четверки" могут провести без России – росСМИ (8 новостей)

«Германия, Франция и Украина обсудят введение в регион миротворцев ООН»

С.амит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может произойти в мае в городе Ахен на западе Германии.

Об этом сообщает российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве.

Как отмечает издание, фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением Российской Федерации.

По словам источника, близкого к Администрации Президента Украины, "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту в Ахене должна быть проведена в ходе визита в Берлин Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Однако источник в МИД России заявил, что Москва не возражает против контактов в подобном формате.

"Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах на Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся", – сообщил источник.

Вероятно, встреча пройдет на полях традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого – основателя Франкской империи.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  03.04.18, 07:57 Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе Германии.
Униан Униан  ·  03.04.18, 08:20 Лидеры Германии, Франции и Украины обсудят введение в регион миротворцев ООН.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 08:23 Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе Германии.
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 09:15 В немецком Ахене может состоятся саммит по вводу на оккупированную территорию Донбасса миротворцев ООН, в котором примут участие лидеры Германии, Франции и Украины. Россия на данный момент не приглашена…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 09:19 В мае в Ахене, городе на западе Германии, может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН. Об этом Коммерсанту сообщили информированные источники…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 09:23 Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе Германии.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 09:24 Германия, Франция и Украина обсудят введение в регион миротворцев ООН
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