Саммит "нормандской четверки" могут провести без России – росСМИ (8 новостей) «Германия, Франция и Украина обсудят введение в регион миротворцев ООН»

С.амит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может произойти в мае в городе Ахен на западе Германии.

Об этом сообщает российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве.

Как отмечает издание, фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением Российской Федерации.

По словам источника, близкого к Администрации Президента Украины, "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту в Ахене должна быть проведена в ходе визита в Берлин Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Однако источник в МИД России заявил, что Москва не возражает против контактов в подобном формате.

"Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах на Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся", – сообщил источник.

Вероятно, встреча пройдет на полях традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого – основателя Франкской империи.