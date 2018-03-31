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Самолет упал на шоссе во Франции: двое погибших

Самолет упал на шоссе во Франции: двое погибших (11 новостей)

«Пилот и его пассажир погибли»

Во Франции недалеко от города Сен-Шамон возле автотрассы упал самолет, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo. По свидетельствам очевидцев, пилот, скорее всего, не справился с управлением и около 13 часов (по киевскому времени — ред.) резко снизился и задел светофор. После столкновения самолет упал на край шоссе.

Обновлено в 20:53 Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека.

Обновлено в 21:50 Пилот и его пассажир погибли.

ФОТО К НОВОСТИ: «Самолет упал на шоссе во Франции: двое погибших»
Фото Самолет упал на шоссе во Франции: двое погибших
Фото Во Франции упал двухмоторный самолет: двое погибших - СМИ
Фото Во Франции самолет упал на дорогу
Фото Во Франции разбился легкомоторный самолет, погибло двое людей
Фото Во Франции на автомобильное шоссе упал самолет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  31.03.18, 16:51 Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека.
Новое Время Новое Время  ·  31.03.18, 18:16 Неподалеку от города Сен-Шамон в центральной Франции разбился небольшой самолет, погибли двое человек, сообщает FranceInfo.
Газета День Газета День  ·  31.03.18, 18:48 Во Франции недалеко от города Сен-Шамон возле автотрассы упал самолет, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo. По свидетельствам очевидцев, пилот, скорее всего, не справился…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.03.18, 18:59 Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.03.18, 19:10 Во Франции возле шоссе у моста Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека, сообщает Le Figaro.Авария произошла около 12:15 (по местному времени).По данным СМИ,…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.03.18, 19:56 У Франції впав легкомоторний літак. Пригода сталася неподалік Ліону. Загинув пілот і його пасажир.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 20:17 Пилот не справился с управлением на малой высоте и зацепил дорожный знак.
Гордон Гордон  ·  31.03.18, 20:52 Легкомоторный самолет во Франции разбился рядом с трасой А47, пилот и пассажир погибли.Во Франции легкомоторный самолет потерпел крушение возле города Сен-Шамон рядом с трассой А47. Об этом сообщило издание…
Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 20:53 Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека.
ТСН ТСН  ·  31.03.18, 21:50 Пилот и его пассажир погибли.
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