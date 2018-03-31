Самолет упал на шоссе во Франции: двое погибших (11 новостей) «Пилот и его пассажир погибли»

Во Франции недалеко от города Сен-Шамон возле автотрассы упал самолет, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo. По свидетельствам очевидцев, пилот, скорее всего, не справился с управлением и около 13 часов (по киевскому времени — ред.) резко снизился и задел светофор. После столкновения самолет упал на край шоссе.

Обновлено в 20:53 Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека.

Обновлено в 21:50 Пилот и его пассажир погибли.