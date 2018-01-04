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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:33
· Гибель · Авиация
Самолеты РФ сбросили бомбы у Дамаска: погибли 30 человек

Самолеты РФ сбросили бомбы у Дамаска: погибли 30 человек (6 новостей)

«Российские самолеты сбросили бомбы возле Дамаска, погибли 30 гражданских»

Российские реактивные самолеты сбросили на жилой район к востоку от Дамаска бомбы, от которых погибло по крайней мере 30 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию наблюдателей и представителей гражданской обороны.

По меньшей мере четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраба в Южной Гуте, в результате бомбового удара погибли около 20 человек и ранены более 40. По данным наблюдателей, среди погибших - 11 женщин и детей.

В другом месте в Восточной Гуте, последнем крупном анклаве повстанцев близ Дамаска, по меньшей мере 10 человек погибли во время воздушных ударов.

При поддержке российских авиаударов сирийские правительственные силы в последние месяцы активизировали военные операции в Восточной Гуте.

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В МИД подтвердили гибель двух украинцев в ДТП в Словакии

Ранее СМИ сообщали о нападении на авиабаза РФ в Сирии.

Позже потери от обстрела авиабазы сопоставили с бюджетом Калмыкии.

Обновлено в 18:19 По меньшей мере 30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки жилых районов вблизи Дамаска российскими самолетами

Обновлено в 18:33 В результате бомбардировки российской военной авиации вблизи Дамаска в Сирии погибли по меньшей мере 30 гражданских.

ФОТО К НОВОСТИ: «Самолеты РФ сбросили бомбы у Дамаска: погибли 30 человек»
Фото Самолеты РФ сбросили бомбы у Дамаска: погибли 30 человек
Фото Российская авиация сбросила бомбы возле Дамаска, десятки людей погибли - СМ
Фото Появились фото уничтоженных российских самолетов с авиабазы в Сирии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  04.01.18, 16:03 По меньшей мере 30 гражданских погибли в результате взрыва бомб, сброшенных российскими реактивными самолетами на жилой район к востоку от столицы Сирии.
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 16:52 Российские самолеты сбросили бомбы возле Дамаска, погибли 30 гражданских.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.01.18, 17:42 В сети появились фотографии поврежденных самолетов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Фото разместил российский журналист Роман Сапоньков у себя в соцсети "Вконткте". Авиабазу обстреляли еще 31 декабря.…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.01.18, 18:19 По меньшей мере 30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки жилых районов вблизи Дамаска российскими самолетами
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.18, 18:33 В результате бомбардировки российской военной авиации вблизи Дамаска в Сирии погибли по меньшей мере 30 гражданских.
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