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Politeka Politeka · · Обновлено в 22:45
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Самоубийца прыгнул с Северного моста в Киеве: опубликованы фото

Самоубийца прыгнул с Северного моста в Киеве: опубликованы фото (6 новостей)

«Учительница начальных классов бросилась с 15-метрового моста»

В Киеве на Днепре произошло жуткое ЧП С Северного (Московского) моста прыгнул мужчина. Спасатели через 3 мин были на месте, нашли на поверхности воды тело, водолазы проводили реаниманиционные мероприятия. К сожалению, мужчина около 50 лет умер. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Другие детали происшествия пока не сообщаются. Источник: Политека.

Обновлено в 22:22 В субботу, 31 марта, в Киеве с Северного моста (бывший Московский мост) спрыгнул в Днепр мужчина, сообщает Информатор.

Обновлено в 22:45 Учительница начальных классов бросилась с 15-метрового моста

ФОТО К НОВОСТИ: «Самоубийца прыгнул с Северного моста в Киеве: опубликованы фото»
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Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 17:24 В Киеве днем, 31 марта, мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного (до переименования - Московского) моста.
Новое Время Новое Время  ·  31.03.18, 22:22 В субботу, 31 марта, в Киеве с Северного моста (бывший Московский мост) спрыгнул в Днепр мужчина, сообщает Информатор.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  31.03.18, 22:45 Учительница начальных классов бросилась с 15-метрового моста
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