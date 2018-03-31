Самоубийца прыгнул с Северного моста в Киеве: опубликованы фото (6 новостей) «Учительница начальных классов бросилась с 15-метрового моста»

В Киеве на Днепре произошло жуткое ЧП С Северного (Московского) моста прыгнул мужчина. Спасатели через 3 мин были на месте, нашли на поверхности воды тело, водолазы проводили реаниманиционные мероприятия. К сожалению, мужчина около 50 лет умер. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Другие детали происшествия пока не сообщаются. Источник: Политека.

Обновлено в 22:22 В субботу, 31 марта, в Киеве с Северного моста (бывший Московский мост) спрыгнул в Днепр мужчина, сообщает Информатор.

Обновлено в 22:45 Учительница начальных классов бросилась с 15-метрового моста