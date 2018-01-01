Самоубийца убил собой ребенка: трагедия в Запорожье обросла новыми подробностями

В Запорожье житель квартиры на восьмом этаже, вероятно, решил покончить с собой. Под тем окном оказались отец с сыном, которому и двух лет не было. Они собирались в гости и как раз вышли из подъезда. Реаниматологи сделали для мальчика все, что смогли, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Обновлено в 02:42 В Запорожье житель квартиры на восьмом этаже, вероятно, решил покончить с собой. Под тем окном оказались отец с сыном, которому и двух лет не было. Они собирались в гости и как раз вышли из подъезда. Реаниматологи сделали для мальчика все,…

Обновлено в 03:30 Человек, который выбросился из окна, умер еще до приезда врачей. 39-летний Евгений жил в квартире прямо под домом семьи пострадавших. Соседи были нормальные отношения. В доме говорят, что человек зарабатывал на жизнь строительными работами, помогал делать ремонт в подъездах и никогда не конфликтовал с другими.