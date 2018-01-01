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Происшествия
ТСН ТСН · · Обновлено в 03:30
Самоубийца убил собой ребенка: трагедия в Запорожье обросла новыми подробностями

Самоубийца убил собой ребенка: трагедия в Запорожье обросла новыми подробностями (5 новостей и 1 видео)

«Самоубийца выбросился из окна и упал на ребенка»

В Запорожье житель квартиры на восьмом этаже, вероятно, решил покончить с собой. Под тем окном оказались отец с сыном, которому и двух лет не было. Они собирались в гости и как раз вышли из подъезда. Реаниматологи сделали для мальчика все, что смогли, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Обновлено в 02:42 В Запорожье житель квартиры на восьмом этаже, вероятно, решил покончить с собой. Под тем окном оказались отец с сыном, которому и двух лет не было. Они собирались в гости и как раз вышли из подъезда. Реаниматологи сделали для мальчика все,…

Обновлено в 03:30 Человек, который выбросился из окна, умер еще до приезда врачей. 39-летний Евгений жил в квартире прямо под домом семьи пострадавших. Соседи были нормальные отношения. В доме говорят, что человек зарабатывал на жизнь строительными работами, помогал делать ремонт в подъездах и никогда не конфликтовал с другими.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.01.18, 23:04 31 декабря родители взяли двухлетнего мальчика встречать Новый год к бабушке и дедушке. Когда они вышли из подъезда, на малыша упал выбросившийся из окна мужчина.
Обозреватель Обозреватель  ·  01.01.18, 23:48 Самоубийца выбросился из окна и упал на ребенка
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.01.18, 00:49 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на Новый год.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.01.18, 03:30 В Запорожье молодой человек, вероятно, решил покончить с собой. Под тем окном оказались отец с маленьким сыном, которому и двух лет не было. Мужчина упал на ребенка - малыш погиб. "Мужчина упал прямо…
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