Самые дорогие защитники мира в истории футбола (8 новостей) «Зарплата игрока сборной Нидерландов в новом клубе будет более чем солидной — 180 тыс. фунтов в неделю,»

Футбольный клуб "Ливерпуль" согласовал трансфер нидерландца Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона", предложив за него рекордную сумму в истории мирового футбола для игрока в защитной позиции - 75 млн фунтов стерлингов ($100,5 млн).

Обновлено в 12:20 Защитника Ливерпуля будут судить по делу о нападении Защитника Ливерпуля Джона Флэнагана будут судить по делу о нападении. Первое судебное заседание состоится уже 2 января 2018 года — на следующий день после 25-го дня рождения игрока, сообщает GameBet.news. Подробности инцидента, случившегося в центре города 22 декабря…

Обновлено в 13:02 Голландский защитник английского "Саутгемптона" Верджил ван Дайк перейдет в другой английский клуб "Ливерпуль" за почти 79 миллионов евро.