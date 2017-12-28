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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 13:02
· Защитник
Самые дорогие защитники мира в истории футбола

Самые дорогие защитники мира в истории футбола (8 новостей)

«Зарплата игрока сборной Нидерландов в новом клубе будет более чем солидной — 180 тыс. фунтов в неделю,»

Футбольный клуб "Ливерпуль" согласовал трансфер нидерландца Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона", предложив за него рекордную сумму в истории мирового футбола для игрока в защитной позиции - 75 млн фунтов стерлингов ($100,5 млн).

Обновлено в 12:20 Защитника Ливерпуля будут судить по делу о нападении Защитника Ливерпуля Джона Флэнагана будут судить по делу о нападении. Первое судебное заседание состоится уже 2 января 2018 года — на следующий день после 25-го дня рождения игрока, сообщает GameBet.news. Подробности инцидента, случившегося в центре города 22 декабря…

Обновлено в 13:02 Голландский защитник английского "Саутгемптона" Верджил ван Дайк перейдет в другой английский клуб "Ливерпуль" за почти 79 миллионов евро.

ФОТО К НОВОСТИ: «Самые дорогие защитники мира в истории футбола»
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Апостроф Апостроф  ·  28.12.17, 09:27 "Ливерпуль" подписал нидерландского футболиста "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка и сделал его самым дорогим защитником в истории футбола.
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 10:36 «Ливерпуль» установил новый рекорд – 84,7 млн евро. Но сразу четыре игрока из списка куплены клубом Гвардиолы.
Факты Факты  ·  28.12.17, 11:05 «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за переход 26-летнего игрока с суринамскими корнями 84,7 миллиона евро
Главред Главред  ·  28.12.17, 11:08 Зарплата игрока сборной Нидерландов в новом клубе будет более чем солидной — 180 тыс. фунтов в неделю,
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  28.12.17, 11:25 Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк стал игроком "Ливерпуля", сообщает пресс-служба "красных". Контракт игрока "Саутгемптона" обошелся новому клубу в рекордные для защитника 75 млн фунтов. Ван…
Politeka Politeka  ·  28.12.17, 12:20 Защитника Ливерпуля будут судить по делу о нападении Защитника Ливерпуля Джона Флэнагана будут судить по делу о нападении. Первое судебное заседание состоится уже 2 января 2018 года — на следующий день…
АТН АТН  ·  28.12.17, 13:02 Голландский защитник английского "Саутгемптона" Верджил ван Дайк перейдет в другой английский клуб "Ливерпуль" за почти  79 миллионов евро.
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