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Спорт
Terrikon Terrikon · · Обновлено в 04:30
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Санчес дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии

Санчес дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии (5 новостей)

«Команда Жозе Моуриньо играет в Кубке Англии»

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес уже отрабатывает деньги, затраченные клубом ему на зарплату. Сегодня чилиец дебютировал в Кубке Англии матчем против скромного "Йовил Таун" и отдал результативную передачу на Эрреру.

Обновлено в 02:30 В прошлом раунде Кубка Англии представитель третьего по рангу дивизиона "Питерборо" разобрался с "Астон Виллой", которая изо всех сил пытается вернуться в АПЛ. Сейчас же выпал уже всецело элитарный соперник - "Лестер".

Обновлено в 04:30 "Уиган" в матче-переигровке предыдущего раунда Кубка Англии просто размазал представителя АПЛ "Борнмут" со счетом 3:0. "Вест Хэму" - приготовиться? Вполне возможно.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  26.01.18, 22:15 Команда Жозе Моуриньо играет в Кубке Англии
ТСН ТСН  ·  26.01.18, 23:59 Команда Жозе Моуринью набросала "Йовил Таун" четыре мяча.
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