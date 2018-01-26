Санчес дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии (5 новостей) «Команда Жозе Моуриньо играет в Кубке Англии»

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес уже отрабатывает деньги, затраченные клубом ему на зарплату. Сегодня чилиец дебютировал в Кубке Англии матчем против скромного "Йовил Таун" и отдал результативную передачу на Эрреру.

Обновлено в 02:30 В прошлом раунде Кубка Англии представитель третьего по рангу дивизиона "Питерборо" разобрался с "Астон Виллой", которая изо всех сил пытается вернуться в АПЛ. Сейчас же выпал уже всецело элитарный соперник - "Лестер".

Обновлено в 04:30 "Уиган" в матче-переигровке предыдущего раунда Кубка Англии просто размазал представителя АПЛ "Борнмут" со счетом 3:0. "Вест Хэму" - приготовиться? Вполне возможно.