Санкции США не повлияют на встречу Трампа с Путиным - Белый дом

Новые санкции против российских олигархов, их компаний и чиновников не скажутся на подготовке встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, заявили в Белом доме.

Обновлено в 00:20 Журналист также озвучил цель Запада

Обновлено в 00:25 Подготовка к встрече лидера ША Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает РИА Новости. Ее спросили, не означают ли новые санкции отмены встречи. "Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент", – сказала Сандерс. Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон. В Совфеде РФ назвали новые санкции США "полным беспределом" 6 апреля США ввели новый пакет санкций в отношении России. В список попали семь крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний и 17 высоких чиновников РФ Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet