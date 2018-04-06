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Санкции США не повлияют на встречу Трампа с Путиным - Белый дом

Санкции США не повлияют на встречу Трампа с Путиным - Белый дом (12 новостей)

«Журналист также озвучил цель Запада»

Новые санкции против российских олигархов, их компаний и чиновников не скажутся на подготовке встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, заявили в Белом доме.

Обновлено в 00:20 Журналист также озвучил цель Запада

Обновлено в 00:25 Подготовка к встрече лидера ША Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает РИА Новости. Ее спросили, не означают ли новые санкции отмены встречи. "Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент", – сказала Сандерс. Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон. В Совфеде РФ назвали новые санкции США "полным беспределом" 6 апреля США ввели новый пакет санкций в отношении России. В список попали семь крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний и 17 высоких чиновников РФ Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 23:01 Новые американские санкции не повлияют на подготовку встречи президента США Дональда Трампа вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.
Униан Униан  ·  06.04.18, 23:02 Чиновники в США продолжат работу над организацией встречи с Путиным в будущем.
Главред Главред  ·  06.04.18, 23:32 Дональд Трамп хочет иметь хорошие отношения с Россией. (видео)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  06.04.18, 23:46 В Вашингтоне продолжают подготовку ко встрече Путина с Трампом.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.04.18, 23:50 Встреча двух лидеров государств состоится, несмотря на очередной пакет санкций, принятый Вашингтоном.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.04.18, 00:15 В министерстве иностранных дел РФ заявили, что не оставят новые санкции США "без жесткого ответа". Об этом говорится в заявлении ведомства.В РФ пообещали оьвечать на "нынешний и любой новый антироссийский…
Гордон Гордон  ·  07.04.18, 00:19 Президент США Дональд Трамп хочет иметь хорошие отношения с РФ, но это будет зависеть от действий главы Кремля Владимира Путина, пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.Введение новых санкций…
Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 00:20 Журналист также озвучил цель Запада
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.04.18, 00:25   Подготовка к встрече лидера ША Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь президента…
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