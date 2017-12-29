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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 01:52
· Новый год
САП и НАБУ разрешили сыну Авакова встретить Новый год в Италии

САП и НАБУ разрешили сыну Авакова встретить Новый год в Италии (5 новостей)

«Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура позволили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники…»

Сын министра внутренних дел Александр Аваков проинформировал Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), что Новый год проведет в Италии. Об этом LIGA.net рассказали источники в силовых органах.

"Браслет с него сняли, паспорта - вернули. Ни запретить, ни одобрить его поездки САП не может. Но на всякий случай он поставил САП в известность", - сообщили в окружении Авакова.

Ранее министр МВД Арсен Аваков выложил фотографию заснеженных гор в своем Facebook, отметив в посте, что это Италия.

26 декабря Александру Авакову, который является фигурантом уголовного производства о "рюкзаках Авакова", вернули загранпаспорт и сняли браслет слежения, обязав являться к следователю или в суд по первому вызову.

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Обновлено в 01:19 "Браслет с него сняли, паспорта - вернули. Ни запретить, ни одобрить его поездки САП не может. Но на всякий случай он поставил САП в известность", - сообщили в окружении Авакова.

Обновлено в 01:52

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