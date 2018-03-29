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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:14
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Саркози предстанет перед судом по старому делу о коррупции и злоупотреблении положением

Саркози предстанет перед судом по старому делу о коррупции и злоупотреблении положением (11 новостей)

«Политик подозревается в попытке получения конфиденциальной информации от одного из судей Кассационного суда Франции»

Экс-президент Франции Николя Саркози вынужден предстать перед судом по делу о коррупции и злоупотреблении своим положением.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежедневную газету Le Monde.

Саркози обвиняют в попытках незаконно получить от судьи информацию о возможных нарушениях при привлечении финансирования его предвыборной кампании 2007 года в обмен на высокую должность в Монако.

Адвокаты Саркози заявили, что он обжаловал решение отправить его в суд. Его апелляцию будут рассматривать 25 июня.

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Такое злоупотребление состоянием по французскому законодательству карается лишением свободы до 5 лет, а также штрафом в размере 500 тысяч евро. Отмечается также, что Саркози был лишен президентской неприкосновенности сразу же через месяц после того, как оставил свой пост – в июне 2012 года.

"Саркози уже много лет подвергается политическим скандалам, однако еще ни один не привел к осуждению", – добавляет издание.

Кто такой Николя Саркози? Французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции (2007-2012 годы). Известен также тем, что поддержал аннексию Крыма Россией

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Обновлено в 22:14 Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает французское издание Le Monde. По данным издания, следственный судья 29 марта подписал документ, которым направляет дело ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Саркози предстанет перед судом по старому делу о коррупции и злоупотреблении положением»
Фото Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции
Фото Экс-президента Франции Саркози будут судить по обвинению в коррупции
Фото В отношении Саркози выдвинуты новые обвинения
Фото Саркози будут судить по обвинению в коррупции
Фото Саркози выдвинули новые обвинения - в коррупции и злоупотреблении влиянием
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Униан Униан  ·  29.03.18, 20:11 Политик подозревается в попытке получения конфиденциальной информации от одного из судей Кассационного суда Франции.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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УРА-Информ УРА-Информ  ·  29.03.18, 21:32 Ему предъявили обвинению в коррупции и злоупотреблении положением. Как сообщает Le Monde, Саркози подозревается в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции.…
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Хвиля Хвиля  ·  29.03.18, 22:14 Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает французское издание Le Monde. По данным издания, следственный…
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