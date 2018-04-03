  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Саудовский принц признал право израильтян на государство
Мир
ForUm ForUm ·
· Государство · Наследный принц · Журнал · Саудовская Аравия
Саудовский принц признал право израильтян на государство

Саудовский принц признал право израильтян на государство (3 новости)

«Наследный принц Саудовской Аравии признал право израильтян на государство»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство. Это высказывание он сделал в интервью американскому журналу Atlantic во вторник, 3 апреля, сообщает DW.

«Палестинцы и израильтяне имеют право на то, чтобы обладать собственной землей. Нам нужно заключить мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность и установить нормальные отношения в регионе», - отметил Мухаммед бен Сальман.

Наблюдатели отмечают и ряд других признаков сближения двух стран. Так, в конце марта Саудовская Аравия впервые в истории открыла свое воздушное пространство для пассажирского самолета, выполнявшего рейс в Тель-Авив.

Данилюк сообщил, когда государство планирует полностью выйти из капитала…
Данилюк сообщил, когда государство планирует полностью выйти из капитала…

Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль и не поддерживала с ним дипломатические отношения. Агентство Reuters отмечает, что на сближение с Иерусалимом Эр-Рияд подталкивает ухудшение отношений с Ираном.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 09:42 Наследный принц Саудовской Аравии признал право израильтян на государство.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 10:23 Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и &quot;покончить с мафией&quot;

Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и "покончить с мафией"
Путин получил удостоверение президента РФ после &amp;quot;убедительной чистой победы&amp;quot;

Путин получил удостоверение президента РФ после "убедительной чистой победы"
Юлию Скрипаль могли отравить после получения доступа к тайному счету в банке, - СМИ

Юлию Скрипаль могли отравить после получения доступа к тайному счету…
Саудовский принц признал право израильтян на государство

Саудовский принц признал право израильтян на государство
Звезда ленты &amp;quot;Супер Майк&amp;quot; Ченнинг Татум разводится с женой

Звезда ленты "Супер Майк" Ченнинг Татум разводится с женой
В Испании слоны попали в ДТП: один погиб

В Испании слоны попали в ДТП: один погиб
Скандал со сливом данных пользователей Facebook: Цукерберг сделал неожиданное заявление

Скандал со сливом данных пользователей Facebook: Цукерберг сделал неожиданное заявление
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Через очередную аварию и провал на коллекторе в Харькове без воды остаются десятки тысяч людей

Через очередную аварию и провал на коллекторе в Харькове без…
Джошуа и Поветкин должны подраться до конца 2018 года

Джошуа и Поветкин должны подраться до конца 2018 года
Во Львове сегодня приостанавливается отопительный сезон

Во Львове сегодня приостанавливается отопительный сезон
Финляндская Православная Церковь проведет масштабную приходскую реформу

Финляндская Православная Церковь проведет масштабную приходскую реформу
ВР провалила включение в повестку дня законопроектов об отмене е-декларирования для активистов

ВР провалила включение в повестку дня законопроектов об отмене е-декларирования…
В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек
&quot;Видродження&quot; предлагает Кабмину обсудить законопроект о поддержке отечественных производителей

"Видродження" предлагает Кабмину обсудить законопроект о поддержке отечественных производителей
В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат в магазине детских игрушек

В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат в магазине детских…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.