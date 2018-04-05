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Савченко проверят на &quot;детекторе лжи&quot;

Савченко проверят на "детекторе лжи" (2 новости)

«Подозреваемую в подготовке серии терактов Надежду Савченко сегодня доставят в КНИИСЭ для проверки на полиграфе»

Нардепу инкриминируют подготовку масштабного теракта с целью переворота в стране.

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Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 10:26 Подозреваемую в подготовке серии терактов Надежду Савченко сегодня доставят в КНИИСЭ для проверки на полиграфе.
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