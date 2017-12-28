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Сбил на авто человека: Суд принял окончательное решение по делу Шуфрича-младшего

Сбил на авто человека: Суд принял окончательное решение по делу Шуфрича-младшего (3 новости)

«Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения»

Суд дал один год условно Шуфричу-младшему, сбившему пешехода в Киеве, потерпевшему выплачен 1 млн грн компенсации. Суд в Киеве в четверг вынес приговор сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича Нестору, который на автомобиле сбил пешехода в столице, – назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год, сообщил адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко.

"Сегодня состоялось последнее заседание в судебном процессе над Нестором Шуфричем-младшим. В этом деле я защищал интересы потерпевшего Алексея Мельниченко. (…) Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", – написал адвокат на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что 26 августа Нестор Шуфрич-младший, управляя автомобилем Bentley, на пешеходном переходе совершил наезд на А.Мельниченко, тот получил травмы, которые были классифицированы как тяжкие телесные повреждения.

По данным адвоката, за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. "Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривень", – указал он.

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Кроме того, в январе 2018 года А.Мельниченко сделают имплантацию титановой пластины в череп. "Все лечение оплачивает обвиняемый", – подчеркнул адвокат.

По его словам, на судебном заседании Н.Шуфрич-младший признал свою вину и попросил не сажать его в тюрьму. "Для меня эта трагедия не останется необдуманной. Я сделал выводы, какие очень изменили мое отношение к жизни. Я прошу учесть мое раскаяние. Я считаю себя виноватым в этом инциденте. К сожалению, он случился. Прошу не сажать меня в тюрьму", – приводит слова Шуфрич-младшего адвокат.

Он также отметил, что условия, облегчающие вину, обвиняемый выполнил, наказание, которое он получил, в данной ситуации по закону является максимально суровым.

Лысенко уточнил, что мировое соглашение о компенсации в 1 млн грн между сторонами было заключено 18 октября. Он также отметил, что потерпевший и его защита не будут подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщалось, вечером 26 августа сын Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

29 августа следователь сообщил о подозрении Шуфричу-младшему.

30 августа Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства отца.

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ТСН ТСН  ·  28.12.17, 18:29 Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.12.17, 19:27 Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.
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