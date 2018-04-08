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Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса

Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса (3 новости)

«Командная встреча пройдет в сентябре этого года»

В украинских теннисистов будет преимущество домашних трибун.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса»
Фото Сборная Украины сыграет против Португалии в Кубке Дэвиса
Фото Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса
Фото Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет c Португалией
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  08.04.18, 09:10 Командная встреча пройдет в сентябре этого года
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.04.18, 09:39 Сборная Украины узнала своего следующего соперника в Кубка Дэвиса. Наша сборная 14-15 сентября проведет домашний поединок против сборной Португалии на этапе первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской…
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Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса

Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса
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