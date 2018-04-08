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Командная встреча пройдет в сентябре этого года

ФОТО К НОВОСТИ : «Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса»

ФОТО К НОВОСТИ : «Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса»

В украинских теннисистов будет преимущество домашних трибун.

Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса (3 новости) «Командная встреча пройдет в сентябре этого года»

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