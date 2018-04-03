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Сборную России лишили медали чемпионата Европы из-за допинга

Сборную России лишили медали чемпионата Европы из-за допинга (4 новости)

«EHF аннулировала результаты всех матчей российской команды»

Женская молодежная сборная России (возраст до 19 лет) была лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сборную России лишили медали чемпионата Европы из-за допинга»
Фото Скандал дня: сборную России лишили медалей чемпионата Европы
Фото Россиянок лишили "серебра" Евро-2017 по гандболу
Фото Российских гандболисток лишили медалей чемпионата Европы из-за допинга
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Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 14:23 EHF аннулировала результаты всех матчей российской команды
Sport.ua Sport.ua  ·  03.04.18, 16:15 Гандболистки сдали положительный допинг-тест на мельдоний
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