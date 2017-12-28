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Украина
Фокус Фокус · · Обновлено в 00:45
СБУ хочет проверить часть освобожденных из плена на предмет вербовки Россией

СБУ хочет проверить часть освобожденных из плена на предмет вербовки Россией (8 новостей)

«Грицак надеется получить ценную информацию»

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о планируемой проверке на предмет связи с российскими спецслужбами в отношении гражданских и военных, которые находились в плену российских боевиков Донбасса.

"Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем", - сказал глава СБУ в интервью Интерфакс-Украина, которое цитирует Newsone.ua.

Вместе с тем он подчеркнул: "Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов".

"Кроме того, мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал Грицак.

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Обновлено в 00:38 Также спецслужба попробует получить больше информации о заложниках, которые до сих пор в плену.

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ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ хочет проверить часть освобожденных из плена на предмет вербовки Россией»
Фото СБУ хочет проверить часть освобожденных из плена на предмет вербовки Россией
Фото Освобожденных из плена проверят на предмет вербовки российскими спецслужбами
Фото Освобожденных пленных проверят на "связь с Россией" - Грицак
Фото СБУ проверит освобожденных украинских заложников на предмет вербовки со стороны РФ
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