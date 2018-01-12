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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:32
· СБУ · Пророссийский · Обыск · Сотрудники · Январь
СБУ нашла оружие при обысках у пророссийской организации в Запорожье: опубликованы фото

СБУ нашла оружие при обысках у пророссийской организации в Запорожье: опубликованы фото (15 новостей и 1 видео)

«Также изъяли распечатки с текстами антиукраинского содержания»

В четверг, 11 января, в Запорожье сотрудники СБУ провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "православный Союз "Радомир".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе уточнили, что обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, которые были совершены организованной группой лиц или повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия".

Во время обысков оперативники СБУ изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

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Предварительно установлено и задокументировано, что "Радомир" оказывала так называемые "охранные услуги" Запорожской Епархии Украинской православной церкви. В спецслужбе отметили, что отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия России в отношении Украины.

Продолжаются следственные действия.

Найденное во время обысков у ГО "Радомир" оружие

Обыски в пророссийской ОО "Радомир":

Обновлено в 22:30 Об этом соообщает пресс-центр СБУ.

Обновлено в 23:32 СБУ провела обыски у представителей организации «православный Союз Радомир», которые предоставляли охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка.

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ нашла оружие при обысках у пророссийской организации в Запорожье: опубликованы фото»
Фото СБУ провела обыски у пророссийской организации Радомир: изъято оружие и медали патриот России
Фото СБУ показало находки после обысков в православной пророссийской организации
Фото В Запорожье во время обысков у членов пророссийской православной организации нашли оружие
Фото В Запорожье СБУ провела обыски у "охранников" местной епархии УПЦ МП
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  12.01.18, 18:54 Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.01.18, 20:26 Сотрудники СБУ провели обыск в пророссийской общественной организации "Союз православный "Радомир"" в Запорожье. Оперативники изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие,…
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ТСН ТСН  ·  12.01.18, 21:07 Также изъяли распечатки с текстами антиукраинского содержания.
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УНН УНН  ·  12.01.18, 21:22 Так, по данным пресс-службы, 11 января сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели санкционированные…
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Facenews Facenews  ·  12.01.18, 21:50 В четверг, 11 января, в Запорожье были проведены обыски у представителей пророссийской общественной организации Союз православный Радомир, которая предоставляла "охранные услуги" Запорожский епархии Украинской…
ИС ИС  ·  12.01.18, 22:30 11 января 2017 сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  12.01.18, 23:32 СБУ провела обыски у представителей организации «православный Союз Радомир», которые предоставляли охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка.
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