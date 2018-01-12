СБУ нашла оружие при обысках у пророссийской организации в Запорожье: опубликованы фото (15 новостей и 1 видео) «Также изъяли распечатки с текстами антиукраинского содержания»

В четверг, 11 января, в Запорожье сотрудники СБУ провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "православный Союз "Радомир".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе уточнили, что обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, которые были совершены организованной группой лиц или повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия".

Во время обысков оперативники СБУ изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

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Предварительно установлено и задокументировано, что "Радомир" оказывала так называемые "охранные услуги" Запорожской Епархии Украинской православной церкви. В спецслужбе отметили, что отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия России в отношении Украины.

Продолжаются следственные действия.

Найденное во время обысков у ГО "Радомир" оружие

Обыски в пророссийской ОО "Радомир":

Обновлено в 22:30 Об этом соообщает пресс-центр СБУ.

Обновлено в 23:32 СБУ провела обыски у представителей организации «православный Союз Радомир», которые предоставляли охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка.