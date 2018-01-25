  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак
Украина
Фокус Фокус · · Обновлено в 20:00
СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак

СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак (7 новостей)

«По данным СБУ, они являются членами ЧВК Вагнера»

Служба безопасности Украины передала Сербии уже более 100 фамилий граждан балканской страны, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - отметил руководитель спецслужбы.

По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов, которые, по данным украинской спецслужбы, принимают участие в боевых действиях на востоке, и, в частности, являются членами "ЧВК Вагнера".

Хозяйка Grumpy Cat отсудила более $700 у американской кофейни
Хозяйка Grumpy Cat отсудила более $700 у американской кофейни

Обновлено в 17:33 "Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - сказал Грицак.

Обновлено в 20:00 23 из указанных лиц являются наемниками ППК "Вагнера".

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак»
Фото СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак
Фото В СБУ подсчитали, сколько сербов воюет на стороне сепаратистов
Фото СБУ передала Сербии список наемников, воевавших на Донбассе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 16:01 Служба безопасности Украины передала сербской стороне дополнительно 23 фамилии сербов, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ),…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 16:20 Служба безопасности Украины передала сербской стороне дополнительно 23 фамилии сербов, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ),…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.01.18, 16:23 По данным СБУ, они являются членами ЧВК "Вагнера".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.01.18, 16:26 Служба безопасности Украины передала сербской стороне 23 фамилии сербов, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.01.18, 17:33 Служба безопасности Украины передала сербской стороне еще 23 фамилии сербов, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины в составе сепаратистов, но официальной реакции Белграда пока…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.01.18, 20:00 СБУ передала Сербии список с сербскими гражданами, которые принимали или принимают участие в войне на Донбассе на стороне боевиков. "Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что, начиная с октября…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Прокуратура области предупредила заказное убийство харьковского чиновника

Прокуратура области предупредила заказное убийство харьковского чиновника
Боевики совершили два обстрела на Донецком направлении. Ранен боец ВСУ - штаб АТО

Боевики совершили два обстрела на Донецком направлении. Ранен боец ВСУ…
В Румынии задержан экс-гендиректор &quot;Укрспирта&quot; Лабутин, - Енин

В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта" Лабутин, - Енин
СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак

СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих…
&quot;Укрпошта&quot; заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды

"Укрпошта" заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды
Родители погибших девочек в лагере &quot;Виктория&quot; требуют эксгумации тел и новой экспертизы

Родители погибших девочек в лагере "Виктория" требуют эксгумации тел и…
В Киеве задержали полицейских, которые &quot;крышевали&quot; воров на вокзале

В Киеве задержали полицейских, которые "крышевали" воров на вокзале
Берлин отказался модернизировать турецкие танки из-за операции Анкары в Сирии – СМИ

Берлин отказался модернизировать турецкие танки из-за операции Анкары в Сирии…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порошенко встретился с главой Всемирного банка и премьером Хорватии

Порошенко встретился с главой Всемирного банка и премьером Хорватии
Роскошь и китч: обнародованы фото драгоценностей из квартиры Клименко в центре Киева

Роскошь и китч: обнародованы фото драгоценностей из квартиры Клименко в…
Самоубийство нацгвардейца на Донбассе: появились новые подробности

Самоубийство нацгвардейца на Донбассе: появились новые подробности
Людям не помешало бы избавиться от зависти

Людям не помешало бы избавиться от зависти
Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на…
В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений

В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений
В ГПУ сообщили о задержании шести злоумышленников, которые подозреваются в убийстве советника главы &quot;Укрспирта&quot; Панкова и подготовке покушения на Авакова

В ГПУ сообщили о задержании шести злоумышленников, которые подозреваются в…
В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений

В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.