СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак

Служба безопасности Украины передала Сербии уже более 100 фамилий граждан балканской страны, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.
"Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - отметил руководитель спецслужбы.
По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов, которые, по данным украинской спецслужбы, принимают участие в боевых действиях на востоке, и, в частности, являются членами "ЧВК Вагнера".
Обновлено в 17:33 "Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - сказал Грицак.
Обновлено в 20:00 23 из указанных лиц являются наемниками ППК "Вагнера".