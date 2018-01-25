СБУ передала сербской стороне уже более ста фамилий сербов, состоящих в действующих на Донбассе НВФ – Грицак (7 новостей) «По данным СБУ, они являются членами ЧВК Вагнера»

Служба безопасности Украины передала Сербии уже более 100 фамилий граждан балканской страны, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - отметил руководитель спецслужбы.

По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов, которые, по данным украинской спецслужбы, принимают участие в боевых действиях на востоке, и, в частности, являются членами "ЧВК Вагнера".

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Обновлено в 17:33 "Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - сказал Грицак.

Обновлено в 20:00 23 из указанных лиц являются наемниками ППК "Вагнера".