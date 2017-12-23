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СБУ проверит деятельность немецких компаний в аннексированном Крыму

СБУ проверит деятельность немецких компаний в аннексированном Крыму (3 новости)

«СБУ проверит информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму. Документ»

После информации, полученной от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Служба безопасности Украины проверит данные о возможной работе в аннексированном Крыму немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma.Служба безопасности Украины (СБУ) проверит информацию о возможной работе в аннексированном Крыму немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma. Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на информационный запрос издания "Крым.Реалии".

В ведомстве сообщили, что получили письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором сообщается о "деятельности немецких компаний в Крыму". Прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.

"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в Херсоне) для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", говорится в документе.

В прокуратуре отметили, что на данный момент никаких уголовных производств относительно немецких компаний не открывали.

Саакашвили придет на допрос в СБУ 26 декабря
Саакашвили придет на допрос в СБУ 26 декабря

7 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что в аннексированном Крыму ведут незаконную деятельность немецкие компании DHL Express, Adidas и Puma.

5 июля 2017 года агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

В октябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкие компании не будут работать на Крымском полуострове, поскольку он аннексирован Россией.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.12.17, 18:52 Служба безопасности Украины проверит информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном…
Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.17, 19:35 СБУ проверит информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму. Документ
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