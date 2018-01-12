СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и DHL

Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия по уголовному делу о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном Россией полуострове. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Крым.Реалии".

"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины о возможном осуществлении хозяйственной деятельности по продаже товаров на ВОТ АР Крым немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства", - говорится в ответе ГУ СБУ.

Также отмечается, что сейчас следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым проводит досудебное расследование, но его детали не разглашаются в связи со статьей 222 Уголовного кодекса Украины.

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Обновлено в 02:42 В отношении этого пока продолжаются следственные действия. Также в СБУ отметили, что детали досудебного расследования не разглашаются.

Обновлено в 03:52 СБУ расследует дело о работе немецких фирм Adidas и Puma в оккупированном Крыму.