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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 03:52
· СБУ · Аннексированный Крым · Работа
СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и DHL

СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и DHL (10 новостей)

«Открыто уголовное производство»

Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия по уголовному делу о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном Россией полуострове. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Крым.Реалии".

"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины о возможном осуществлении хозяйственной деятельности по продаже товаров на ВОТ АР Крым немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства", - говорится в ответе ГУ СБУ.

Также отмечается, что сейчас следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым проводит досудебное расследование, но его детали не разглашаются в связи со статьей 222 Уголовного кодекса Украины.

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Обновлено в 02:42 В отношении этого пока продолжаются следственные действия. Также в СБУ отметили, что детали досудебного расследования не разглашаются.

Обновлено в 03:52 СБУ расследует дело о работе немецких фирм Adidas и Puma в оккупированном Крыму.

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и DHL»
Фото СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и DHL
Фото СБУ расследует возможную работу в Крыму DHL Express, Adidas и Puma
Фото СБУ проводит расследование из-за возможной работы Adidas, DHL и Puma в аннексированном Крыму
Фото СБУ проверяет деятельность немецких компаний в оккупированном Крыму
Фото СБУ взялась за DHL, Adidas и Puma из-за возможной работы в оккупированном Крыму
Фото СБУ расследует возможную работу Adidas и Puma в оккупированном Крыму
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 21:54 Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексирована полуострове.
Униан Униан  ·  12.01.18, 21:57 Детали досудебного расследования не разглашаются в связи со статей 222 УК Украины.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.01.18, 22:24 Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове
Канал 112 Канал 112  ·  12.01.18, 23:50 Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  13.01.18, 00:05 Детали досудебного расследования не разглашаются. Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе…
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 00:30 Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит расследование в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний Adidas, Puma и DHL Express на полуострове.
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 01:44 Открыто уголовное производство.
УНН УНН  ·  13.01.18, 02:42 В ведомстве на запрос сайта Крим.Реалии заявили, что: “сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно…
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 03:52 СБУ расследует дело о работе немецких фирм Adidas и Puma в оккупированном Крыму.
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