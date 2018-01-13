  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге
Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· СБУ · Город · Сотрудники · Область · Днепропетровская область
СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге (5 новостей)

«СБУ задержала агитатора, распространявшего антиукраинские материалы»

Сотрудники Службы безопасности Украины якобы пресекли в городе Кривой Рог Днепропетровской области деятельность антиукраинского интернет-агитатора. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает пресс-центр ведомства.

"Правоохранители задокументировали, что житель Кривого Рога в запрещенных российских социальных сетях размещал материалы с призывами к изменениям территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы также установили, что он передавал данные и контакты граждан Украины, активных пророссийских пользователей соцсетей, координаторам пропагандистских кампаний на территории РФ", – говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска по месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.

СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и DHL
СБУ расследует возможную работу в Крыму компаний Adidas, Puma и DHL

Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит ограничение воли на срок до 3 лет или лишение свободы на тот самый срок.

Продолжаются следственные действия.

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге»
Фото СБУ арестовала антиукраинского интернет-агитатора в Кривом Роге
Фото СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге
Фото СБУ заявила о разоблачении антиукраинского интернет-агитатора
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.18, 04:03 Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в г.Кривой Рог Днепропетровской области деятельность антиукраинского Интернет-агитатора.
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 04:44 СБУ задержала агитатора, распространявшего антиукраинские материалы.
ИС ИС  ·  13.01.18, 06:00 Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской деятельность антиукраинского Интернет-агитатора. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 06:13 Во время обыска по месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Одессе горели склады железнодорожной станции: есть погибший

В Одессе горели склады железнодорожной станции: есть погибший
СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге
За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов - штаб

За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов -…
В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер

В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер
ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО
Экс-директор одесского детского лагеря &quot;Виктория&quot; Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста

Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления…
Суд не отпустил Ефремова из-под стражи

Суд не отпустил Ефремова из-под стражи
СБУ нашла оружие при обысках у пророссийской организации в Запорожье: опубликованы фото

СБУ нашла оружие при обысках у пророссийской организации в Запорожье:…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ЦРУ: за атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные, – WP

ЦРУ: за атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные,…
Элина Свитолина: видео превью от Australian Open

Элина Свитолина: видео превью от Australian Open
В США 17 января выставят на аукцион парадный автомобиль Гитлера

В США 17 января выставят на аукцион парадный автомобиль Гитлера
Нива проведе спаринги з дублем Карпат та Рухом

Нива проведе спаринги з дублем Карпат та Рухом
Космический данк Мотума – момент дня в Евролиге (видео)

Космический данк Мотума – момент дня в Евролиге (видео)
ЦРУ: За атакой вируса Petya в Украине стоят военные хакеры России

ЦРУ: За атакой вируса Petya в Украине стоят военные хакеры…
Руслан Ротань не поможет Динамо в матчах против АЕК

Руслан Ротань не поможет Динамо в матчах против АЕК
В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью почти миллиард, - СМИ

В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью почти миллиард, - СМИ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.