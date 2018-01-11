СБУ возбудила дело за разглашение имен детективов под прикрытием в деле заместителя главы Госмиграции, - САП (8 новостей) «За разглашение имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций»

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.

Обновлено в 20:06 При этом в руководстве САП сообщили, что из-за разглашения имен детективов под прикрытием было сорвано около 10 спецопераций. "До 10 уголовных производств под прикрытием было остановлено... Мы понимали, что не стоит продолжать и ставить под угрозу жизни наших агентов и лиц,…

Обновлено в 20:07 Служба безопасности возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.Об этом сообщил в комментарии журналистам заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает Укринформ."СБУ возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны", - сказал он.Кривенко прибавил, что из-за разглашения имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций."Около 10 уголовных производств под прикрытием были остановлены...