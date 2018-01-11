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Общество
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 20:07
· СБУ · Национальное антикоррупционное бюро
СБУ возбудила дело за разглашение имен детективов под прикрытием в деле заместителя главы Госмиграции, - САП

СБУ возбудила дело за разглашение имен детективов под прикрытием в деле заместителя главы Госмиграции, - САП (8 новостей)

«За разглашение имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций»

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.

Обновлено в 20:06 При этом в руководстве САП сообщили, что из-за разглашения имен детективов под прикрытием было сорвано около 10 спецопераций. "До 10 уголовных производств под прикрытием было остановлено... Мы понимали, что не стоит продолжать и ставить под угрозу жизни наших агентов и лиц,…

Обновлено в 20:07 Служба безопасности возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.Об этом сообщил в комментарии журналистам заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает Укринформ."СБУ возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны", - сказал он.Кривенко прибавил, что из-за разглашения имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций."Около 10 уголовных производств под прикрытием были остановлены...

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ возбудила дело за разглашение имен детективов под прикрытием в деле заместителя главы Госмиграции, - САП»
Фото СБУ открыла дело за разглашение имен детективов НАБУ под прикрытием
Фото СБУ завела дело за разглашение имен детективов НАБУ
Фото СБУ завела дело за разглашение ГПУ имен детективов НАБУ
Фото СБУ открыла дело по факту разглашения имен агентов НАБУ
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.01.18, 17:16 Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.
ТСН ТСН  ·  11.01.18, 17:33 За разглашение имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.01.18, 18:41 По факту разглашения имен детективов НАБУ под прикрытием СБУ открыла уголовное дело. Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.01.18, 18:41 По факту разглашения ГПУ имен детективов НАБУ под прикрытием СБУ открыла уголовное дело. Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщает…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.01.18, 20:06 Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за разглашения имен агентов НАБУ, которые работали под прикрытием. Об заявил зам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир…
Facenews Facenews  ·  11.01.18, 20:07 Служба безопасности возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.Об этом сообщил в комментарии журналистам заместитель руководителя…
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