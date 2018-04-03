СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили почти 100 попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине в интересах России.
Обновлено в 17:06 "По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сообщил Грицак.
Обновлено в 17:13 Взрыв, который 13 марта устроили у польского Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища во Львове, был организован окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.