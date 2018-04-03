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СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове (9 новостей) «Исполнители подрыва также подожгли польский туристический автобус»

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили почти 100 попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине в интересах России.

Обновлено в 17:06 "По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сообщил Грицак.

Обновлено в 17:13 Взрыв, который 13 марта устроили у польского Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища во Львове, был организован окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.