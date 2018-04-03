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Происшествия
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 17:13
· СБУ · Автобус
СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове

СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове (9 новостей)

«Исполнители подрыва также подожгли польский туристический автобус»

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили почти 100 попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине в интересах России.

Обновлено в 17:06 "По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сообщил Грицак.

Обновлено в 17:13 Взрыв, который 13 марта устроили у польского Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища во Львове, был организован окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове»
Фото СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове
Фото СБУ задержала двух исполнителей подрыва польского мемориала орлят во Львове и поджога польского туристического автобуса
Фото СБУ задержала двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят во Львове
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Факты Факты  ·  03.04.18, 16:18 Вандалы имели отношение и к подожогу польского туристического автобуса
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 16:23 Сотрудники Службы безопасности задержали двух подозреваемых в подрыве польского "Мемориала Орлят" на Лычаковском кладбище во Львове и поджоге польского туристического автобуса.
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 16:50 Оперативники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят, который расположен на Лычаковском кладбище во Львове.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 16:53 Сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 17:05 Исполнители подрыва также подожгли польский туристический автобус.
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 17:06 На днях сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище в Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.…
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 17:13 Взрыв, который 13 марта устроили у польского Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища во Львове, был организован окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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