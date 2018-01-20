СБУ задержала во Львове группу рейдеров (4 новости) «Группу рейдеров, занимавшихся незаконным отчуждением земельных участков и объектов недвижимости, задержали во Львове сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Управления…»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львове группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности.

Обновлено в 21:27 "Оперативники спецслужбы установили, что преступная группировка, в состав которой входило четверо местных жителей, подделывала документы и вносила недостоверные сведения в государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Сотрудники СБУ задокументировали факт "отжима" отдельных земельных участков и помещений", - говорится в сообщении.