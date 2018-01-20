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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 21:27
СБУ задержала во Львове группу рейдеров

СБУ задержала во Львове группу рейдеров (4 новости)

«Группу рейдеров, занимавшихся незаконным отчуждением земельных участков и объектов недвижимости, задержали во Львове сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Управления…»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львове группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности.

Обновлено в 21:27 "Оперативники спецслужбы установили, что преступная группировка, в состав которой входило четверо местных жителей, подделывала документы и вносила недостоверные сведения в государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Сотрудники СБУ задокументировали факт "отжима" отдельных земельных участков и помещений", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.01.18, 17:40 Группу рейдеров, занимавшихся незаконным отчуждением земельных участков и объектов недвижимости, задержали во Львове сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской…
Голос.UA Голос.UA  ·  20.01.18, 19:20 Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности. Об этом сообщили в УСБУ во Львовской области.…
Газета День Газета День  ·  20.01.18, 21:27 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львове группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.…
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