СБУ: Заложников из ОРДЛО переправляют в РФ

Украинская спецслужба задержала боевика, у которого могут быть ценные сведения о незаконно удерживаемых украинцах. В Службе безопасности Украины есть информация, что незаконно удерживаемые украинцы, в том числе военнослужащие, переправляются из ОРДЛО в Россию, сообщил глава СБУ Василий Грицак.
При этом, по его словам, многие из тех, кто считается без вести пропавшими, могут находиться в России. Грицак сообщил, что украинская спецслужба задержала боевика при попытке пересечения линии столкновения на Донбассе.
"Этот человек принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных, вооруженном штурме админзданий в Должанске, в том числе пограничного отряда, конвоировании по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил Украины на территорию РФ", – рассказал Грицак.
Глава СБУ подчеркнул, что, по официальной информации, на территории России находится 10 граждан Украины, незаконно удерживаемых или осужденных.
"Мы подозреваем, что многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они говорят, "союзных республик", – отметил Грицак, выразив надежду на то, что задержанный украинской спецслужбой боевик "расскажет что-то по этому поводу".
Ранее в СБУ сообщили, что на данный момент 103 человека остаются в плену на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, десятки из них – в Российской Федерации.
27 декабря состоялось долгожданное освобождение украинских заложников в два этапа. Сначала украинская сторона обменялась с "ЛНР" – освободили 16 человек, а через некоторое время состоялся обмен с "ДНР" – на подконтрольную Украине территорию вернулись 58 человек. Боевикам украинская сторона передала не 306 боевиков, как ранее анонсировалось, а 238 человек – 165 в "ДНР" и 73 в "ЛНР". Это связано с тем, что много лиц из списка были либо ранее освобождены из мест содержания, либо отказались возвращаться в ОРДЛО.
Обновлено в 13:37 За його словами, українська спецслужба затримала бойовика при спробі перетину лінії зіткнення на Донбасі."Ця людина брала безпосередню участь в утриманні і тортурах полонених, збройному штурмі адмінбудівель в Должанську, в тому числі прикордонного загону, конвоюванні за вказівкою російських кураторів військовополонених Збройних…
Обновлено в 14:16 Службе безопасности Украины есть информация, что незаконно удерживаемые украинцы, в том числе военнослужащие, переправляются из ОРДЛО в РФ, многие