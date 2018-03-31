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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 23:24
· СБУ · США · Россия
СБУ запретила въезд 60 российским дипломатам, выдворенным из США

СБУ запретила въезд 60 российским дипломатам, выдворенным из США (20 новостей)

«Запрет касается 48 дипломатов посольства России»

Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб РФ, их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата, сообщают в пресс-службе СБУ.

Обновлено в 22:45 "Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которых выдворили из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Обновлено в 23:24 СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США на фоне дела об отравлении бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. "Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в заявлении СБУ. Как отмечается, запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ запретила въезд 60 российским дипломатам, выдворенным из США»
Фото Украина закрыла въезд для 60 российских дипломатов
Фото СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США за причастность к разведслужбам
Фото СБУ закрыла въезд в Украину 60 выдворенным из США российским дипломатам
Фото СБУ запретила въезд 60 российским дипломатам, выдворенным из США
Фото Дипломатам РФ, выдворенным из США, закрыли въезд в Украину
Фото СБУ запретила въезд в Украину российским дипломатам, высланным из США
Фото СБУ запретила въезд в Украину выдворенным из США 60 российским дипломатам
Фото Персоны нон-грата: СБУ запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам (фото)
Фото Служба безопасности запретила въезд в Украину для 60 российских дипломатов
Фото СБУ закрыла въезд в Украину 60 выдворенным из США россиянам
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.03.18, 20:49 Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые выдворены из Соединенных Штатов Америки за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана…
Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 21:03 Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины 60 гражданам России, которых выдворили из США за причастность к деятельности спецслужб России.
ТСН ТСН  ·  31.03.18, 21:31 Они причастны к деятельности российских спецслужб.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 21:31 СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет 60 гражданам РФ, которых выдворили из США за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.03.18, 21:32 СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет 60 гражданам РФ, выдворенным из США, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора
Новое Время Новое Время  ·  31.03.18, 21:46 Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 гражданам России, которых выдворили из США 26 мартаза причастность к деятельности российских спецслужб,сообщаетсяна странице СБУ в Facebook.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 21:52 СБУ признала их деятельность несовместимой с дипломатическим статусом.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.03.18, 21:55 Это 60 российских дипломатов, которых США выдворили из страны по подозрению в шпионаже.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.03.18, 22:10 В списке невъездных оказались все 60 высланных из США в рамках дела Скрипаля российских дипломатов.
Канал 112 Канал 112  ·  31.03.18, 22:10 Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам, которые были высланы из США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно информации СБУ, 48 дипломатов посольства…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  31.03.18, 22:17 Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора
Газета День Газета День  ·  31.03.18, 22:28 Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам Российской Федерации, которых было выдворено из Соединенных Штатов Америки. Об этом в субботу, 31 марта, сообщили в пресс-центре СБУ. Отмечается,…
Главред Главред  ·  31.03.18, 22:31 В ведомстве подчеркнули, что запрет будет действовать на протяжении пяти лет. (фото)
Факты Факты  ·  31.03.18, 22:43 Запрет касается 48 дипломатов посольства России
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.03.18, 22:45 Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России. Всех их выдворили из США из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. "Служба безопасности Украины закрыла…
Голос.UA Голос.UA  ·  31.03.18, 23:24 СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США на фоне дела об отравлении бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. "Служба…
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