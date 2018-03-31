СБУ запретила въезд 60 российским дипломатам, выдворенным из США

Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб РФ, их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата, сообщают в пресс-службе СБУ.

Обновлено в 22:45 "Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которых выдворили из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Обновлено в 23:24 СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США на фоне дела об отравлении бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. "Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в заявлении СБУ. Как отмечается, запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.