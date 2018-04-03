СБУ запретит въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран ЕС, - Грицак

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, информирует Depo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет - жизнь покажет", - сказал Грицак на брифинге в Одессе во вторник, отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками. "Мы не спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, по моему мнению, акция", - добавил он. Глава СБУ напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании". "Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60 разведчикам. А также 23, которых выдворили из Британии... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского Союза", - сообщил Грицак.