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Политика
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СБУ запретит въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран ЕС, - Грицак

СБУ запретит въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран ЕС, - Грицак (5 новостей)

«Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, высланным из стран Европейского Союза»

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, информирует Depo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет - жизнь покажет", - сказал Грицак на брифинге в Одессе во вторник, отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками. "Мы не спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, по моему мнению, акция", - добавил он. Глава СБУ напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании". "Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60 разведчикам. А также 23, которых выдворили из Британии... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского Союза", - сообщил Грицак.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  03.04.18, 17:25 Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, высланным из стран Европейского Союза.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 17:27 Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран Европейского Союза.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 17:55 Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран Европейского Союза.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 18:27 Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, высланным из стран Европейского Союза.
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