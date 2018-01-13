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Общество
Городской Дозор Городской Дозор · · Обновлено в 12:05
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Щедрый вечер, Меланьи или Старый новый год - приметы и традиции 13 января

Щедрый вечер, Меланьи или Старый новый год - приметы и традиции 13 января (9 новостей)

«Щедрый вечер 2018: история названия праздника, особенности и традиции этого дня»

После 1918 года, когда в России было введено новое летоисчисление, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.

Обновлено в 11:06 Щедрый вечер 2018: история названия праздника, особенности и традиции этого дня.

Обновлено в 12:05 Через неделю после коляды, накануне Нового года (по старому стилю), – Щедрый вечер. Это – остаток древнего, вероятно, дохристианского обычая. По христианскому календарю – это день преподобной Мелании. В народной традиции оба праздника объединились, и теперь имеем Щедрый вечер или праздник Меланки.

ФОТО К НОВОСТИ: «Щедрый вечер, Меланьи или Старый новый год - приметы и традиции 13 января»
Фото Щедрый вечер, Меланьи или Старый новый год - приметы и традиции 13 января
Фото Самые вкусные рецепты кутьи на Щедрый вечер
Фото 13 января - в Украине отмечают праздник Маланки или Щедрый вечер
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Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 07:34 Накануне Старого Нового года православные отмечают Щедрый вечер, с богатым скоромным столом, щедривками и другими обрядами.
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 08:07 В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год, соблюдая многие традиции, которыми дорожили наши предки.
Depo.ua Depo.ua  ·  13.01.18, 09:18 Утром в этот день начинают готовить вторую обрядовую кутью – щедрую, передает Depo.ua . В отличие от богатой, ее можно заправлять скоромниной. Как и на богатый вечер, кутью также ставят в углу. Кроме…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.01.18, 10:09 Сегодня в ночь с 13 на 14 января каждый может еще раз отпраздновать Новый год – по "старому стилю". Почему появилась такая традиция, как отмечают народный праздник Маланки в этот вечер, гадают, щедруют…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  13.01.18, 10:17 В Украине 13 января новый праздник - Маланка или щедрый вечер. Это один из самых ярких праздников, который знаменует начало Нового года по "старому" стилю...
Главред Главред  ·  13.01.18, 10:34 В народе ночь с 13 на 14 января называют встречей Василия с Маланкой. Традиционно к этому вечеру готовили поросенка. 
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 11:06 Щедрый вечер 2018: история названия праздника, особенности и традиции этого дня.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.18, 12:05 Через неделю после коляды, накануне Нового года (по старому стилю), – Щедрый вечер. Это – остаток древнего, вероятно, дохристианского обычая. По христианскому календарю – это день преподобной Мелании.…
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