Щедрый вечер, Меланьи или Старый новый год - приметы и традиции 13 января

После 1918 года, когда в России было введено новое летоисчисление, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
Обновлено в 11:06 Щедрый вечер 2018: история названия праздника, особенности и традиции этого дня.
Обновлено в 12:05 Через неделю после коляды, накануне Нового года (по старому стилю), – Щедрый вечер. Это – остаток древнего, вероятно, дохристианского обычая. По христианскому календарю – это день преподобной Мелании. В народной традиции оба праздника объединились, и теперь имеем Щедрый вечер или праздник Меланки.