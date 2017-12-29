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Экономика и финансы
Фокус Фокус · · Обновлено в 14:16
· Банк · Арест · Приватбанк
Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов»

Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов» (7 новостей)

«Банк должен вернуть Суркисам более 1 млрд гривен»

Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску семьи Суркисов. Банк обжаловал это решение в Окружном админсуде Киева, однако 18 декабря суд в удовлетворении иска отказал. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

В своем иске Приватбанк просил суд признать противоправными действия исполнительной службы о вынесении нескольких постановлений от 29 ноября о наложении ареста на имущество банка.

Приватбанк также просил суд снять арест со счетов в таких финучреждениях: НБУ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ситибанк, банк "Пивденный", А-банк, Марфин Банк, Коммерческий инвестиционный банк, Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках, Асвио Банк.

Также в банке уточнили, что средства в пользу Суркисов и их родственников пока не списаны.

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Ранее Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.

Обновлено в 13:23 Служба 13 ноября открыла производства о взыскании с «ПриватБанка» в пользу семьи Суркисов средств в размере более миллиарда гривень.

Обновлено в 14:16 Речь идет о взыскании средств с финучреждения в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи.

ФОТО К НОВОСТИ: «Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов»»
Фото Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску Суркисов
Фото Счета "Приватбанка" арестовали по иску семьи Суркисов
Фото Исполнительная служба арестовала имущество и ряд счетов "ПриватБанка" по делу Суркисов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.17, 08:29 Государственная исполнительная служба арестовала счета Приватбанка в рамках принудительного исполнения производств о взыскании денежных средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов.
Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.17, 10:58 Государственная исполнительная служба наложила арест на счета Приватбанка по требованию Суркисов по делу на 1,1 миллиарда гривен.
ТСН ТСН  ·  29.12.17, 12:32 Банк должен вернуть Суркисам более 1 млрд гривен.
Finance Finance  ·  29.12.17, 13:00 Государственная исполнительная служба наложила арест на счета ПриватБанка по требованию Суркисов по делу на 1,1 миллиарда гривен. Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на материалы Окружного админсуда…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  29.12.17, 13:23 Служба 13 ноября открыла производства о взыскании с «ПриватБанка» в пользу семьи Суркисов средств в размере более миллиарда гривень.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.17, 14:16 Речь идет о взыскании средств с финучреждения в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи.  
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