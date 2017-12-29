Сегодня в 12:31

Счета Приватбанка арестовали, чтобы взыскать «миллиард Суркисов» (7 новостей) «Банк должен вернуть Суркисам более 1 млрд гривен»

Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску семьи Суркисов. Банк обжаловал это решение в Окружном админсуде Киева, однако 18 декабря суд в удовлетворении иска отказал. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

В своем иске Приватбанк просил суд признать противоправными действия исполнительной службы о вынесении нескольких постановлений от 29 ноября о наложении ареста на имущество банка.

Приватбанк также просил суд снять арест со счетов в таких финучреждениях: НБУ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ситибанк, банк "Пивденный", А-банк, Марфин Банк, Коммерческий инвестиционный банк, Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках, Асвио Банк.

Также в банке уточнили, что средства в пользу Суркисов и их родственников пока не списаны.

Боевикам не передавали деда, который принес банку меда со взрывчаткой…

Ранее Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.

Обновлено в 13:23 Служба 13 ноября открыла производства о взыскании с «ПриватБанка» в пользу семьи Суркисов средств в размере более миллиарда гривень.

Обновлено в 14:16 Речь идет о взыскании средств с финучреждения в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи.