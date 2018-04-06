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Униан Униан ·
Сегодня Макгрегор предстанет перед судом в Нью-Йорке

Сегодня Макгрегор предстанет перед судом в Нью-Йорке (4 новости)

«Звезда UFC Конор МакГрегор ответит за свою выходку в Нью-Йорке»

Накануне спортсмен разбил автобус с участниками турнира UFC в Нью-Йорке.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сегодня Макгрегор предстанет перед судом в Нью-Йорке»
Фото МакГрегор сегодня предстанет перед судом
Фото Сегодня Макгрегор предстанет перед судом в Нью-Йорке
Фото Боец UFC МакГрегор сегодня предстанет перед судом
Фото Конор Макгрегор сдался полиции и предстанет перед судом за нападение на автобус своих коллег-спортсменов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  06.04.18, 16:14 Звезда UFC Конор МакГрегор ответит за свою выходку в Нью-Йорке
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 16:23 Конор Макгрегор предстанет перед судом Нью-Йорке сегодня, 6 апреля.
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 17:14 Чемпион мира по смешанным единоборствам Конор Макгрегор и его партнер по команде SBG Сиан Клоули арестованы полицией Нью-Йорке за нападение на автобус с бойцами UFC в Бруклине.
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