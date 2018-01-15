  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Сегодня на Сумщине задержали мужчину, изнасиловавшего двух несовершеннолетних девушек, - Аброськин
Происшествия
ТСН ТСН ·
· Насильник · Девушка
Сегодня на Сумщине задержали мужчину, изнасиловавшего двух несовершеннолетних девушек, - Аброськин

Сегодня на Сумщине задержали мужчину, изнасиловавшего двух несовершеннолетних девушек, - Аброськин (2 новости)

«Сегодня в Шостке на Сумщине задержан местный житель, 1992 г.р., который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек»

По данным полиции, злоумышленник развратил несовершеннолетних у себя дома.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.18, 11:20 Сегодня в Шостке на Сумщине задержан местный житель, 1992 г.р., который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Сегодня на Сумщине задержали мужчину, изнасиловавшего двух несовершеннолетних девушек, - Аброськин

Сегодня на Сумщине задержали мужчину, изнасиловавшего двух несовершеннолетних девушек, -…
Пассажирский поезд в Запорожской области смял легковушку

Пассажирский поезд в Запорожской области смял легковушку
Убийство Ноздровской: у Авакова раскрыли новые важные детали

Убийство Ноздровской: у Авакова раскрыли новые важные детали
В больнице Киева не подтвердили, что умерший под ее стенами бездомный обращался за помощью

В больнице Киева не подтвердили, что умерший под ее стенами…
Жители Донецка: &quot;Мы теперь – настоящее гетто без связи с внешним миром&quot;

Жители Донецка: "Мы теперь – настоящее гетто без связи с…
В столице псевдоминера приговорили к 4-м годам

В столице псевдоминера приговорили к 4-м годам
Сняли на видео карманных воров в столичном метро

Сняли на видео карманных воров в столичном метро
Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни. ФОТО

Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни. ФОТО
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Позиции очень различны. Климкин обсудил с Лавровым освобождение заложников и миротворцев на Донбассе

Позиции очень различны. Климкин обсудил с Лавровым освобождение заложников и…
Украинец стал одним из самых перспективных моделей мира

Украинец стал одним из самых перспективных моделей мира
Ярош и Добкин оказались в антирейтинге

Ярош и Добкин оказались в антирейтинге
Форвард сборной Украины перешел в турецкий клуб

Форвард сборной Украины перешел в турецкий клуб
Кейт Миддлтон будет рожать под гипнозом

Кейт Миддлтон будет рожать под гипнозом
&quot;Позиции очень далеки&quot; - Климкин поговорил с Лавровым

"Позиции очень далеки" - Климкин поговорил с Лавровым
Chevrolet рассекретил новый пикап Silverado

Chevrolet рассекретил новый пикап Silverado
В Раде инициировали 20 лет заключения за помощь России

В Раде инициировали 20 лет заключения за помощь России
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.