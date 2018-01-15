Сегодня на Сумщине задержали мужчину, изнасиловавшего двух несовершеннолетних девушек, - Аброськин (2 новости) «Сегодня в Шостке на Сумщине задержан местный житель, 1992 г.р., который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек»