  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Сегодня православные отмечают Сочельник
Общество
Голос.UA Голос.UA ·
· Январь
Сегодня православные отмечают Сочельник

Сегодня православные отмечают Сочельник (4 новости)

«Вкусное блюдо для вашего рождественского стола»

Вечером 6 января все православные семьи по традиции собираются за пышным, но постным столом, в центре которого непременно ставят кутью и узвар.

Об этом корреспонденту ГолоcUA сообщил историк-народовед Валентин Николин.

В Сочельник христиане завершают многодневный Рождественский пост –; он начинается 28 ноября и длится до 6 января. К этому дню полагалось исповедаться и причастится. В отличие от Великого поста, Рождественский пост не строгий –; верующим практически через день разрешено есть рыбу, полный запрет касается только мясных продуктов. Но 6 января есть было вообще не принято до самого вечера –; таким образом, люди чтили память о том, как волхвы пришли первыми к месту рождения Христа, ориентируясь на звезду в небе.

В этот день принято было собираться всей семьей и садиться за стол после появления первой звезды на небе, впрочем, сейчас в мегаполисах ее далеко не всегда просто разглядеть, потому можно просто ориентироваться на время и темное небо.

Финансовый гороскоп для мужчин на январь 2018 года: полный прогноз для…
Финансовый гороскоп для мужчин на январь 2018 года: полный прогноз для…

До этого в течение дня есть можно только сочиво - это каша из вареной пшеницы, подслащенной медом. По традиции, это блюдо освящают в Сочельник в церкви во время утренней службы.

Ну а вечером на столе появляется 13 блюд. Причем, все они должны быть постными, - овощи, вареники, постные блины, картошка.

«Главными и обязательными на столе были кутья и узвар из яблок, груш, слив, сухофруктов. Эти блюда ставили в центр стола. Дело в том, что и кутья, и узвар имеют весьма символичное значение для христиан. Так, кутью издавна принято подавать на похоронах и поминках, а узвар всегда варили при рождении ребенка. И вкушая эту пищу, верующим полагается вспомнить о рождении Христа и о его смерти» - рассказал историк-народовед Валентин Николин.

В некоторых регионах Украины и России строго регламентируется порядок, по которому стоит пробовать блюда в Сочельник. Первой, естественно, едят кутью или, как ее еще называют, сочиво. После этого подаются овощные закуски, затем первое блюдо –;красный или грибной борщ. Первые блюда, как правило, разогревали только слегка либо же вообще подавали холодными. К супу подавались теплые ароматные (обязательно постные) пирожки с картошкой или грибами. Вместо пирожков некоторые православные подают сочни - жареные мучные лепешки. Горячие блюда в Сочельник не подаются –; чтобы хозяйка могла все время находиться за столом и не бегать на кухню.

Ну а после всего этого, можно было отведать постных десертов –; прянички, рулет с маком, кисель, запеченные яблоки и т.д.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  06.01.18, 09:56 На столе должно быть 12 постных блюд. В этот день завершается Филипповский, или Рождественский пост.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  06.01.18, 10:20 Вкусное блюдо для вашего рождественского стола.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки

Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки
Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество

Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество
Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление Порошенко. ВИДЕО

Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление…
Порошенко пожелал украинцам на Рождество семейного уюта, счастья и любви

Порошенко пожелал украинцам на Рождество семейного уюта, счастья и любви
Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы
В Раде рассказали, почему Поклонскую до сих пор не лишили гражданства Украины

В Раде рассказали, почему Поклонскую до сих пор не лишили…
Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области

Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области
В Харьковской области мужчина умер после драки на улице

В Харьковской области мужчина умер после драки на улице
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Геращенко тоже готовится к Рождеству

Ирина Геращенко тоже готовится к Рождеству
Трамп назвал себя &amp;quot;очень стабильным гением&amp;quot;

Трамп назвал себя "очень стабильным гением"
В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин

В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин
Украинские водители пересаживаются на б/у электромобили: ТОП-5 моделей

Украинские водители пересаживаются на б/у электромобили: ТОП-5 моделей
Украинские военные передали в ОРДЛО останки погибших боевиков

Украинские военные передали в ОРДЛО останки погибших боевиков
Вакарчук &quot;спалился&quot;: коллега музыканта раскрыла его президентские амбиции

Вакарчук "спалился": коллега музыканта раскрыла его президентские амбиции
Джастин Тимберлейк презентовал клип на песню &amp;quot;Filthy&amp;quot;

Джастин Тимберлейк презентовал клип на песню "Filthy"
Скандал со священником Московского патриархата: активистов избили возле храма

Скандал со священником Московского патриархата: активистов избили возле храма
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.