Сегодня православные отмечают Сочельник

Вечером 6 января все православные семьи по традиции собираются за пышным, но постным столом, в центре которого непременно ставят кутью и узвар.

Об этом корреспонденту ГолоcUA сообщил историк-народовед Валентин Николин.

В Сочельник христиане завершают многодневный Рождественский пост –; он начинается 28 ноября и длится до 6 января. К этому дню полагалось исповедаться и причастится. В отличие от Великого поста, Рождественский пост не строгий –; верующим практически через день разрешено есть рыбу, полный запрет касается только мясных продуктов. Но 6 января есть было вообще не принято до самого вечера –; таким образом, люди чтили память о том, как волхвы пришли первыми к месту рождения Христа, ориентируясь на звезду в небе.

В этот день принято было собираться всей семьей и садиться за стол после появления первой звезды на небе, впрочем, сейчас в мегаполисах ее далеко не всегда просто разглядеть, потому можно просто ориентироваться на время и темное небо.

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До этого в течение дня есть можно только сочиво - это каша из вареной пшеницы, подслащенной медом. По традиции, это блюдо освящают в Сочельник в церкви во время утренней службы.

Ну а вечером на столе появляется 13 блюд. Причем, все они должны быть постными, - овощи, вареники, постные блины, картошка.

«Главными и обязательными на столе были кутья и узвар из яблок, груш, слив, сухофруктов. Эти блюда ставили в центр стола. Дело в том, что и кутья, и узвар имеют весьма символичное значение для христиан. Так, кутью издавна принято подавать на похоронах и поминках, а узвар всегда варили при рождении ребенка. И вкушая эту пищу, верующим полагается вспомнить о рождении Христа и о его смерти» - рассказал историк-народовед Валентин Николин.

В некоторых регионах Украины и России строго регламентируется порядок, по которому стоит пробовать блюда в Сочельник. Первой, естественно, едят кутью или, как ее еще называют, сочиво. После этого подаются овощные закуски, затем первое блюдо –;красный или грибной борщ. Первые блюда, как правило, разогревали только слегка либо же вообще подавали холодными. К супу подавались теплые ароматные (обязательно постные) пирожки с картошкой или грибами. Вместо пирожков некоторые православные подают сочни - жареные мучные лепешки. Горячие блюда в Сочельник не подаются –; чтобы хозяйка могла все время находиться за столом и не бегать на кухню.

Ну а после всего этого, можно было отведать постных десертов –; прянички, рулет с маком, кисель, запеченные яблоки и т.д.