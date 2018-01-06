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Сегодня православные отмечают Сочельник

Сегодня православные отмечают Сочельник (4 новости)

«Сочельник является последним днем Рождественского поста»

Христианство придало чисто житейским верованиям более глубокий смысл. (фото)

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АТН АТН  ·  06.01.18, 15:00 Сегодня Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.
MIGnews MIGnews  ·  06.01.18, 17:14 Известно, что Сочельник православные верующие отмечают 6 января.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 18:00 Сочельник является последним днем Рождественского поста.
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