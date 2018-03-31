Сегодня в Великобритании похоронят Стивена Хокинга (8 новостей) «На церемонию приглашены около полутысячи человек»

Похороны знаменитого физика-теоретика, профессора Стивена Хокинга состоятся сегодня, 31 марта, в Кембридже.

Обновлено в 16:25 Похороны знаменитого физика-теоретика, профессора Стивена Хокинга состоятся сегодня, 31 марта, в Кембридже.

Обновлено в 16:40 Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет, оставив миру большое количество важных научных открытий. Деятельности ученого не мешала даже его страшная болезнь. В возрасте 32 лет у него диагностировали заболевание мотонейронов, впоследствии ученый стал полностью прикован к инвалидной коляске. В 1985 он заболел пневмонией, которая дала серьезное осложнение. После необходимой операции ученый потерял голос.