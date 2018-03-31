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Сегодня в Великобритании похоронят Стивена Хокинга

Сегодня в Великобритании похоронят Стивена Хокинга (8 новостей)

«На церемонию приглашены около полутысячи человек»

Похороны знаменитого физика-теоретика, профессора Стивена Хокинга состоятся сегодня, 31 марта, в Кембридже.

Обновлено в 16:25 Похороны знаменитого физика-теоретика, профессора Стивена Хокинга состоятся сегодня, 31 марта, в Кембридже.

Обновлено в 16:40 Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет, оставив миру большое количество важных научных открытий. Деятельности ученого не мешала даже его страшная болезнь. В возрасте 32 лет у него диагностировали заболевание мотонейронов, впоследствии ученый стал полностью прикован к инвалидной коляске. В 1985 он заболел пневмонией, которая дала серьезное осложнение. После необходимой операции ученый потерял голос.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сегодня в Великобритании похоронят Стивена Хокинга»
Фото Сегодня в Кембридже будут прощаться с известным астрофизиком Стивеном Хокингом
Фото Сегодня в Кембридже будут прощаться с известным астрофизиком Стивеном Хокингом
Фото Прощание с Стивеном Хокингом транслируют онлайн
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  31.03.18, 13:00 На церемонию приглашены около полутысячи человек.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  31.03.18, 13:48 Сегодня в церкви Св.Марии Кембриджского университета пройдет частная церемония похорон выдающегося английского физика-теоретика Стивена Хокинга, администрация университета ждет тысячи сторонников профессора…
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 14:02 На церемонию приглашены около полутысячи человек.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.03.18, 15:29 Церемония пройдет в Великобритании на территории церкви Святой Марии Кембриджского университета.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.03.18, 16:40 Сегодня похоронят выдающегося ученого Стивена Хокинга, известного своими исследованиями в астрофизике, в частности теории черных дыр. Ранее сообщалось, что прах ученого будет похоронен в Вестминстерском…
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Сегодня в Великобритании похоронят Стивена Хокинга

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