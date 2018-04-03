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Семь стран вошли в число претендентов на проведение Олимпиады-2026 - МОК (5 новостей) «МОК назвал претендентов на проведения зимних Олимпийских игр-2026»

Национальные олимпийские комитеты семи стран претендуют на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

В числе претендентов: Грац (Австрия), Калгари (Канада), Кортина д'Ампеццо/Милан/Турин (Италия), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция).

Город, который примет Олимпиаду-2026 будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

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Последние зимние Олимпийские игры прошли с 9 до 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине.